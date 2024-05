Il rincaro dei cantieri. Aumentano le spese. La Rocca costerà 300mila euro in più

Lievitano i costi di alcuni importanti cantieri pubblici imolesi; in particolare quelli relativi ai luoghi della cultura cittadini. La variazione di bilancio approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale contiene infatti innanzitutto gli aumenti di spesa per i lavori in corso alla Rocca sforzesca, il cui importo cresce di 300mila euro (72mila dei quali finanziati tramite Art Bonus). Previsioni da rivedere anche per la Domus del rasoio, ancora in fase di allestimento al museo San Domenico, per la quale serviranno altri 360mila euro.

Nel complesso, per riqualificare la fortezza cittadina chiusa da inizio marzo saranno dunque necessari, a conti fatti, oltre 5 milioni di euro (in buona parte in arrivo dal Pnrr), mentre per lo spazio espositivo nel cuore del centro storico (compresi i lavori nel chiostro) si supereranno i 2 milioni di euro tra finanziamento regionale con contributo europeo, sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e fondi comunali. Di questi, un quarto del totale andranno alla nuova Domus del rasoio.

Ma non è finita. Nell’agenda del Comune sono in programma maggiori spese anche per interventi di manutenzione straordinaria agli impianti della biblioteca comunale. Si parla in questo caso di 200mila euro che saranno finanziati da contributi regionali da richiedere con bando in corso di definizione.

E ancora, nella lista del Municipio, ci sono altri 42mila euro per il ripristino della fontana di palazzo Tozzoni: saranno coperti con una parte del ricavato dell’imposta di soggiorno (35mila euro) e con una donazione del Fai - Fondo per l’ambiente italiano (6.500 euro). Sempre a Palazzo Tozzoni, previste maggiori spese (+18mila euro) per i lavori al teleriscaldamento, mentre per il nuovo impianto di raffrescamento del teatro comunale Ebe Stignani serviranno 35mila euro in più del previsto.

Fin qui i luoghi della cultura. Ma a crescere sono anche le spese per i lavori negli impianti sportivi imolesi. Per i nuovi spogliatoi del campo della frazione di Sasso Morelli, per i quali c’è un progetto da mezzo milione, serviranno altri 80mila euro rispetto quanto preventivato in un primo momento.

E ulteriori 35mila euro saranno destinati agli interventi di manutenzione straordinaria da 200mila euro sotto la tribuna dello stadio comunale Romeo Galli.

Registrati, nell’ultima variazione di bilancio, anche gli oltre 140mila euro arrivati da Formula Imola per i recenti interventi di manutenzione straordinaria in piazzale Malsicura, teatro nelle scorse settimane di vari lavori (su tutti la riasfaltatura dell’area) propedeutici allo svolgimento di Wec e Gp di F1.

Completano il quadro le maggiori spese da quasi 240mila euro per interventi sul patrimonio di Edilizia residenziale pubblica finanziati in questo caso da contributi regionali.