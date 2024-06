Il Rione Azzurro vince il Palio del Torrione di Bubano

Il Rione Azzurro ha vinto l’edizione 2024 del Palio del Torrione di Bubano. Si è confermata uno straordinario successo, anche in termini di pubblico, la quattro giorni di festa rinascimentale rievocativa andata in scena nei giorni scorsi. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Mordano con il patrocinio del Comune e il supporto di tante attività, ha riscosso i soliti ampi consensi grazie al fascino di una proposta capace di miscelare storia, cultura, buona enogastronomia e divertimento. I rioni si sono cimentati in diverse sfide. Il Verde è stato capace di vincere la sfida a colpi di mattarello de ‘La sfoglia di Caterina’ e l’ambita ‘Caccia al drago’. Splendido il colpo d’occhio scenico garantito dal corteo di Caterina Sforza, dagli accampamenti militari realizzati assieme agli Arcieri di San Sebastiano e dal mercato medievale. Tanti commensali presenti all’apericena a buffet inaugurale della mostra ‘Desinar con Caterina – Cibi e abitudini al tempo di Caterina Sforza’.

m.g.