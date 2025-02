Il ritorno degli AC/DC: "Lo show di dieci anni fa ci ha lanciato nel mondo. Così è nato un modello"

Quando nel 2015 gli AC/DC sbarcarono a Imola, per l’Autodromo fu il battesimo del fuoco. Gli anni dell’Heineken Jammin’ Festival (ultima edizione nel 2006) erano ormai lontani. E l’Enzo e Dino Ferrari stava provando a rilanciarsi, in un mondo molto diverso da quello di un paio di lustri prima, sul fronte dei grandi eventi dal vivo. La buona riuscita di quel concerto del 9 luglio 2015, con 92mila spettatori, gettò le basi per gli appuntamenti musicali futuri: dai Guns N’ Roses a Cesare Cremonini passando per Vasco Rossi e i Pearl Jam; fino ad arrivare a Max Pezzali, atteso nel paddock il prossimo 12 luglio, pochi giorni prima del ritorno (domenica 20) di Brian Johnson e soci.

Al timone del circuito, all’epoca del primo concerto degli AC/DC, c’erano Uberto Selvatico Estense (nella foto in basso), che avrebbe poi lasciato la presidenza di Formula Imola a fine 2020 a Gian Carlo Minardi, e Pietro Benvenuti (foto in alto), ieri come oggi direttore generale dell’Enzo e Dino Ferrari dopo un intermezzo a Monza.

"Il ritorno dei AC/DC è ovviamente una grande notizia per Imola e per tutti gli appassionati italiani della band – commenta oggi Selvatico Estense –. Quello del 2015 è stato il concerto più bello che abbia mai visto. Quelli arrivati dopo non trasmettevano le stesse vibrazioni. Le coreografie, il calore del pubblico… fu tutto impressionante".

L’aneddoto è presto svelato. "Il ricordo più emozionante di quel giorno è quando al pomeriggio salii sul palco, assieme all’allora sindaco Daniele Manca, per sbirciare da lassù quella distesa immensa di persone – racconta l’ex presidente di Formula Imola –. Una persona normale, davanti a quello spettacolo, si paralizzerebbe. Chi fa quel mestiere ha davvero dei numeri in più".

Quello show, come si diceva all’inizio, segnò il ritorno dei grandi concerti in Autodromo. "Ma non solo quello, fu anche il posizionamento del circuito come contenitore a livello internazionale – è la lettura di Selvatico Estense –. La fama e l’eco mediatica di quell’evento sono andate ben oltre i confini italiani. E oggi i video di quella serata sono ancora un cult su YouTube. Fu il debutto di un nuovo modello organizzativo, che portò a determinati approcci nella gestione dei flussi e della sicurezza di fronte alle nuove sfide antiterrorismo, servito a dimostrare al mondo che Imola c’era".

Nei mesi successivi, complice il fatto che il promoter fosse lo stesso, la Barley Arts di Claudio Trotta, si provò fino all’ultimo a portare a Imola anche Bruce Springsteen.

"Ci siamo andati vicino, peccato non esserci riusciti", ammette oggi Selvatico Estense. Con Barley Arts non finì benissimo, ma oggi il legame è ricucito. E gli AC/DC torneranno a Imola dieci anni dopo.

"Ma questa volta sono molto più sereno rispetto alla parte organizzativa – spiega Benvenuti, dg dell’Autodromo –. Su parcheggi e viabilità, per esempio, nel 2015 non avevamo l’esperienza della F1 o dei grandi eventi. E tutta la macchina era da rimettere in piedi. Lo show fu però un’emozione incredibile, quando vado in giro le persone mi parlano ancora di quella serata. E il fatto che la band abbia scelto di tornare a Imola dimostra quanto il circuito sia appetibile anche per i concerti, nonostante la concorrenza di stadi e arene. Oggi la città e l’Autodromo sono più unite rispetto a dieci anni fa, per questo a luglio mi aspetto un’atmosfera unica. E organizzare due concerti nel giro di pochi giorni sarà un’altra bella sfida".