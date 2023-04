Il ritorno del Circus Nuove tribune mobili e due giorni di test C’è aria di F1 in pista

di Enrico Agnessi

È una marcia di avvicinamento lunghissima quella dell’Autodromo all’appuntamento con il Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio. Dopo la partenza, nelle scorse settimane, dei cantieri per la costruzione della nuova passerella nel paddock, per la riqualificazione della tribuna ecologica della Tosa e per l’installazione delle tribune provvisorie per la gara, pochi giorni fa è stata la volta del via libera all’atteso restauro del monumento di Arman all’ingresso del circuito.

A rendere ancora più concreta la presenza del Circus all’Enzo e Dino Ferrari, mercoledì 5 e giovedì 6 aprile sono attesi due giorni di test tecnici di una vettura di Formula 1. Non si sa ancora quale sarà la scuderia che farà tappa in città per riprendere confidenza con i tornanti lungo il Santerno. Il nome che circola con più insistenza è però quello della McLaren. Un team, quello rappresentato oggi da Lando Norris e da Oscar Piastri, che per quanto lontano ormai da tempo dalle posizioni di vertice del Mondiale resta tra i più titolati della storia. Può infatti vantare ben 12 successi iridati con i vari Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen e Lewis Hamilton.

A catturare l’attenzione di quanti in questi giorni si trovano a passare dalle parti del circuito sono però soprattutto i tanti lavori in corso ormai da settimane. A pochi metri dalle Ferrari di Arman, oggetto dell’intervento di restauro in virtù del quale in questo periodo risultano ‘imballate’, gli operai stanno montando una nuova tribuna provvisoria alla fine del rettilineo di partenza. Una struttura non presente al Gran premio del 2022, che viene allestita dalla parte opposta rispetto a quella delle tribune centrali in cemento.

Proseguendo idealmente la camminata utilizzando il sottopasso, si lavora molto anche sul fronte dei parcheggi, con una nuova strada interna di collegamento tra le vie Malsicura e Musso. Sempre in via Malsicura, non ha ancora aperto l’ex America Graffiti. L’inaugurazione del nuovo locale, oggi nelle mani del franchising Doppio Malto (birra e cucina), è attesa comunque in tempo per la Formula 1. E non potrebbe essere altrimenti.

Salendo lungo via dei Colli, ecco una delle principali novità dal punto di vista logistico della gara del 19-21 aprile. Una enorme tribuna provvisoria all’altezza dell’ex Variante Alta, oggi curva Gresini. La struttura è dalla parte opposta rispetto a quella in cui tradizionalmente vengono collocati gli spalti mobili. Siamo infatti all’interno del perimetro del tracciato, nell’area verde che costeggia via dei Colli, in una zona nella quale in condizioni di viabilità ordinaria transitano regolarmente le auto.

Nei prossimi giorni, altre tre tribune provvisorie di diversa grandezza spunteranno anche all’altezza della variante Villeneuve. Spalti mobili in arrivo pure nella zona delle Acque minerali, dove però si lavora anche all’interno del parco. Entro il 21 maggio bisogna infatti ripristinare i due ponticelli oggetto di intervento, in modo da consentire l’accesso sulla collinetta dalla quale si può sbirciare la mitica curva. Un tratto di pista iconico e colorato con l’inconfondibile livrea ‘Imola’, che però come già accaduto anche nel 2022 è destinata a essere coperta molto presto da uno dei tanti marchi commerciali che accompagnano il Circus.