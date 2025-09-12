Il ritorno del Minardi day: "Sarà un salto nella storia . F1 a Imola? Mai dire mai"

Sono passati più di sei anni dall’ultima volta in cui Gian Carlo Minardi ha preso parte a un Minardi day da semplice organizzatore. Dal 2021, dopo lo stop causa pandemia, è sempre stato all’evento anche nelle vesti di presidente di Formula Imola. Fino a questo weekend, quando si tornerà all’antico per appuntamento che, nelle parole del patron della scuderia faentina protagonista della Formula 1 a cavallo tra la metà degli anni Ottanta e quella dei Duemila, eredità portata avanti oggi dalla Racing Bulls, sarà "un salto nella storia".

Minardi, domani e domenica torna a Imola per il ‘suo’ weekend non più da presidente della società di gestione dell’Autodromo. Qualche problema in meno?

"Quelli restano, anche se devo dire che così è un’altra storia. Poi le cose da organizzare sono sempre tante, perché abbiamo riempito tutti gli slot in pista e avremo oltre 600 auto tra cui più di 30 monoposto di Formula 1 tra quelle che girano e quelle esposte in maniera statica. Stiamo ottenendo un risultato positivo, speriamo che arrivino tanti appassionati come negli anni passati".

Come sono stati questi mesi lontano da Imola?

"Mi sono dedicato ad Aci sport (è presidente della commissione velocità e membro di quella interdisciplinare, ndr), come facevo prima in contemporanea al mio incarico in Autodromo. In Aci è in atto un grande cambiamento: abbiamo un nuovo presidente eletto, Geronimo La Russa, che però deve attendere la firma di Governo e presidente della Repubblica per insediarsi. E poi stiamo lavorando al 2026. Non mi sono annoiato".

Nuova collocazione a metà settembre per questa nona edizione del Minardi day.

"Era l’unico weekend post vacanze senza Formula 1. E volevamo dare ai tifosi la possibilità di non perdersi il Gran premio. Lo scorso anno poi, ad agosto, è stato troppo caldo".

Un evento speciale, visto che nel 2025 ricorrono i 40 anni dal debutto della Minardi in Formula 1.

"Sì, celebreremo la ricorrenza con un mostra speciale in Autodromo: ci saranno quattro vetture nostre e tre del post-Minardi".

L’obiettivo è bissare le 17mila presenze del 2024?

"Non fisso asticelle. Chi viene qui si deve divertire e fare un salto nella storia. Le prevendite sono in linea con lo scorso anno, ci sono parecchi piloti che ci vengono a trovare. Incrociando le dita per il meteo, mi auguro che sia un bel weekend".

Imola torna a inseguire la F1.

"È una corsa in salita, ma il Circus è sempre imprevedibile. Non sarà facile, la concorrenza è spietata. Ma mai dire mai".

Enrico Agnessi