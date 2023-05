Il ritorno della Formula 1 Niente ambulanti al Gp E nuovi lavori sulle strade

di Enrico Agnessi

Al Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio manca ormai una settimana. E così, in vista dell’arrivo in città di decine di migliaia di tifosi (180mila presenze attese nei tre giorni dell’evento), scattano le ordinanze del Comune per consentire agli appassionati di prendere parte alla gara in totale sicurezza.

Dopo quella relativa alla chiusura sabato 20 maggio delle scuole di ogni ordine e grado (Sesto Imolese e Ponticelli escluse), ora arriva anche il provvedimento che vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in una zona ad ampio raggio attorno all’Autodromo. In particolare, gli ambulanti dovranno stare alla larga da viale Andrea Costa e viale Dante, rimanendo lontani anche dal cuore del centro storico e dalle strade a Est e a Ovest del circuito.

L’ordinanza, che prende le mosse da quelle analoghe adottate in passato in occasione dei grandi eventi dell’Autodromo, sarà valida anche durante concerti estivi, Superbike (luglio) e Crame (settembre). E prevede sanzioni da 516 a oltre tremila euro per chi sgarra.

Sul fronte della viabilità, il piano delle chiusure stradali non dovrebbe presentare grosse novità rispetto al solito. In questi giorni stanno spuntando i primi cartelli che indicano le vie che non saranno transitabili (in auto o a piedi dai non possessori del biglietto) durante il fine settimana del Gran premio.

Più interessanti risultano invece i lavori in corso praticamente ovunque attorno al circuito. Tra le operazioni deliberate nei giorni scorsi dalla Giunta, ci sono alcuni interventi di manutenzione straordinaria nelle aree di via Musso, via Ascari e via Cappelli per un totale di 170mila euro.

L’intervento di Via Musso, in particolare, "riguarda la realizzazione di pavimentazione del percorso di servizio esistente, attualmente in terraghiaino, che attraversa l’area verde e collega tale via alle tribune della curva delle Acque Minerali, con elementi autobloccanti – si legge nella delibera di Giunta che autorizza i lavori da oltre 60mila euro – previa livellazione del piano esistente, risagoma dei fossati e rifacimento passo carraio".

Le operazioni in via Ascari sono invece relative alla "realizzazione della pavimentazione asfaltica del corsello del parcheggio attualmente ghiaiato, al fine di consentire un percorso più agile e sicuro per le persone con difficoltà motorie", si legge sempre nelle carte del Comune. La spesa per la realizzazione di questi ultimi lavori ammonta a oltre 78mila euro.

Infine, gli interventi su via Cappelli, nella zona della Tosa. In questo caso, c’è il via libera alla sistemazione del piazzale attualmente ghiaiato, previo livellamento e posa di ghiaia, il ripristino della sbarra per la chiusura dell’accesso al piazzale, la riprofilatura del fosso, la pulizia del muro di recinzione dell’Autodromo da erbacce e sterpaglie, il ripristino del corsello a bordo mura e la realizzazione di una scalinata per l’accesso pedonale in via Tenni. Costo dell’operazione: 35mila euro circa.