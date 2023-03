Il ritorno della Superbike infiamma i Moto Club

Batte forte il cuore della base motoristica imolese. E basta l’iniezione di adrenalina del ritorno in città del mondiale Superbike per accelerare le pulsazioni dei tanti appassionati iscritti ai Moto Club locali. A cominciare da quelli presenti tra le fila del sodalizio intitolato a Checco Costa: il leggendario Moto Club Santerno.

Una realtà guidata da Carlo Costa, il più piccolo degli eredi del geniale creatore del circuito di Imola, e storico speaker della pista ai piedi del Castellaccio. "La notizia mi ha entusiasmato – non usa tanti giri di parole Costa -. La Superbike, per noi puristi del genere, vanta una discendenza diretta con quei format competitivi ideati da mio padre agli inizi degli anni Settanta".

E la mente corre al mito della 200 Miglia.

"La presentazione del calendario 2023 dell’autodromo Ferrari mi ha riportato indietro nel tempo – continua il presidente -. Un’alchimia ben bilanciata tra due e quattro ruote. Ma anche tanti appuntamenti non strettamente legati alla velocità che rimarcano la polifunzionalità della struttura". Non solo. "Ho apprezzato il calore delle parole del sindaco Panieri nel rinverdire la storia di un impianto pronto a festeggiare i suoi primi 70 anni di vita – aggiunge Costa -. Ora aspetto il grande bagno di folla".

Raggiante anche Giancarlo Salvi, al timone del Moto Club Imola: "Da tanti mesi sollecitavamo istituzioni e dirigenza dell’autodromo per riportare la tappa iridata della Superbike sulle rive del Santerno – confida -. Alle promesse sono seguiti i fatti. Tra l’altro con una bella opzione per prolungare la permanenza del campionato delle moto derivate dalla serie alle nostre latitudini. E non dimentichiamoci del Civ in ottobre". Vietato mettere freno ai sogni. "Come Moto Club Imola culliamo da tempo l’idea di calamitare sulla nostra pista quei motociclisti solitamente impegnati nei circuiti stradali (come il Tourist Trophy, ndr) – svela Salvi -. Una gara internazionale con questi assi, se valorizzata attraverso una bella promozione, potrebbe diventare un unicum a livello globale. Ci piacerebbe abbinare alle gesta sul tracciato anche una serie di iniziative collaterali nel centro storico".

Per Fabrizio Ghini del Racing Imolese #96, gruppo nato qualche tempo fa dall’unione dei moto club ‘La Stalla’, Sesto Imolese e ‘Nuove Frontiere’, la strada è quella giusta: "Una di quelle notizie che aspettavo da un po’ – ammette -. Dopo un paio d’anni avari di due ruote motorizzate, il circuito imolese si riconcilierà con la sua genesi". Ma c’è una precisazione. "Il motociclismo non è soltanto Superbike o manifestazioni di rilievo – puntualizza Ghini -. Ci sono tanti appuntamenti ‘minori’ propedeutici alla formazione di quei piloti impegnati a raggiungere le grandi platee. Non dimentichiamoci di quell’attività quotidiana di promozione motociclistica che, pur non facendo rima con lauti incassi e prestigiose vetrine, permette al pianeta moto di sopravvivere".

Mattia Grandi