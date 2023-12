Il ritorno di Babyvolley. Oltre cinquanta squadre pronte per il maxi-torneo

Diffusione Sport protagonista nel cuore della città. In Piazza Matteotti ha avuto luogo il raduno delle iscritte e iscritti alla scuola di pallavolo per lo scambio di auguri sotto l’albero.

Una tradizione che è partita nel 2018 e che si è interrotta solo nel periodo dell’emergenza sanitaria. Circa 100 ragazze in rappresentanza di tutte le 7 squadre agonistiche dalla prima divisione all’under 11, con anche le ragazze e ragazzi del settore di avviamento alla pallavolo. Non è mancata la foto sotto all’albero del centro della città con la presenza del sindaco Marco Panieri che non ha voluto perdere anche quest’anno l’appuntamento con Diffusione Sport.

Diffusione, dà appuntamento al 3 e 4 gennaio quando è in programma la 18esima edizione di Babyvolley, il tradizionale maxi-torneo di inizio anno che vede protagoniste 50 squadre, di cui 40 provenienti da fuori regione.

Un torneo che, grazie all’impegno del patron Pasquale De Simone, è ormai entrato a fare parte degli immancabili eventi sportivi che compongono il ricco calendario cittadino.

r. c.