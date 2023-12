Il ritorno in piazza dei Motobabbi. Dall’autodromo al centro per consegnare doni ai bambini

Tornano in città i Motobabbi, vale a dire i Babbi Natale in moto, che domani pomeriggio animeranno l’atto conclusivo della raccolta di doni (giocattoli, libri e materiale scolastico) a favore di bambini imolesi meno fortunati. Una raccolta attiva ormai da inizio dicembre, con discreto successo visto l’alto numero di pacchi consegnati, sia nella sede dell’associazione No sprechi (Emporio solidale di via Lambertini 1/P) che nei locali dell’ex Bacchilega, in centro storico.

Il ritrovo è alle 14.45 in piazza Ayrton Senna, all’ingresso dell’Autodromo. Vestiti da Babbo Natale, o comunque con qualche capo di abbigliamento color rosso, i motociclisti percorreranno due giri di pista per poi uscire dal circuito e dirigersi in parata verso piazza Matteotti, dove verranno parcheggiate le moto.

"Quest’anno abbiamo voluto ripetere una iniziativa semplice ma di successo, che coinvolge tantissimi amanti delle due ruote – racconta Elena Penazzi, assessora all’Autodromo –. Varchiamo i confini e, oltre ad avere il sostegno dei nostri tre motoclub e del Vespa club Imola, si aggiungeranno dai comuni limitrofi altri gruppi di Motobabbi. Sappiamo che questa iniziativa sta prendendo piede anche in altre città, ma l’emozione di percorrere il nostro Autodromo attira molto, per cui la partecipazione è ampia e ne siamo felici, soprattutto perché i Motobabbi portano i doni ai bambini meno fortunati, aiutando ‘No Sprechi’".

Lo scorso anno l’iniziativa, andata in scena sempre tra l’Autodromo e piazza Matteotti, fu effettivamente un grande successo. Decine i Motobabbi arrivati in centro storico a pochi giorni dal Natale, con centinaia di pacchi raccolti per i piccoli delle famiglie seguite da ‘No sprechi’.

Fondata nel 2013, l’associazione è formata da un gruppo di circa 40 volontari che gestiscono operativamente l’emporio solidale per distribuire alimenti e prodotti per la casa, la cura della persona e materiale scolastico alle famiglie in stato di bisogno e fragilità socio-economica. ‘No Sprechi’ è l’espressione di una rete sociale del circondario imolese il cui obiettivo principale è il contrasto alla povertà e il soddisfare i bisogni primari dell’alimentazione.