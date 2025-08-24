Il ritorno tra i banchi . Due nuove dirigenti per i comprensivi 6 e 7 . Arrivano Grilli e Valenti

L’ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna ha scelto chi saranno le nuove timoniere degli istituti comprensivi 6 (Pontesanto, Cappuccini, Rubri e Andrea Costa) e 7 (Ponticelli e Pedagna). Si tratta rispettivamente di Maria Teresa Grilli e di Isabella Valenti. Toccherà a loro raccogliere il testimone da Teresa Cuciniello e da Rossana Neri, pronte a lasciare l’incarico alla guida delle due realtà imolesi. Oltre a loro, viene però dato in uscita, in questo caso dall’istituto comprensivo 1 (San Prospero, Mordano, Bubano, Sasso Morelli e Sesto Imolese), anche Gabriele Petrone; per quanto riguarda quest’ultimo, non è però stato ancora designato un successore.

I tre dirigenti scolastici saranno salutati a fine mese dal sindaco Marco Panieri e dall’assessora alla Scuola, Gianna Gambetti, vista la conclusione del loro servizio.

A Imola, l’attività di nidi e materne comunali ripartirà già lunedì 1° settembre. Per tutti gli altri, il suono della prima campanella del nuovo anno scolastico è fissato per due settimane più tardi, lunedì 15 settembre, mentre l’ultima giornata di lezioni sarà il 6 giugno 2026.

Il via libera al calendario dell’anno scolastico 2025-2026 riguarda sia le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie), sia quelle del secondo ciclo del sistema di istruzione (superiori) e formazione (Iefp).

Le lezioni saranno sospese in occasione della commemorazione dei defunti, 2 novembre 2025, delle vacanze natalizie dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 e delle vacanze pasquali dal 2 al 7 aprile 2026.

Il calendario scolastico 2025-2026 è stabilito dalla Giunta regionale in attuazione di quanto disposto con la propria deliberazione 353 del 2012, che individua sempre il 15 settembre come data di inizio delle lezioni, a meno che non ricada di sabato o domenica, nel qual caso si slitta al primo giorno lavorativo successivo. La stessa delibera prevede che ogni anno scolastico si concluda il 6 giugno, con la possibilità - se la data ricade di sabato o domenica - di anticipare la chiusura al giorno lavorativo precedente quello festivo o posticiparla, se necessario, per garantire la soglia dei 205 giorni di attività didattiche.

Confermata la facoltà per le scuole dell’infanzia (3-6 anni) di anticipare la data di avvio e di posticipare quella di fine attività didattiche, con le modalità e nei limiti previsti dalla delibera della Regione: la scelta deve essere in linea con le finalità del Piano dell’offerta formativa e le decisioni degli organi collegiali della scuola interessata e richiede l’intesa con il Comune di appartenenza.

L’avvio dell’anno scolastico 2025-2026 porta con sé diverse novità. Con una circolare ministeriale firmata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l’uso degli smartphone è vietato in tutte le scuole, compresi gli istituti superiori. I dispositivi devono essere spenti o consegnati all’ingresso e saranno monitorati dai docenti, ferme restando le sole deroghe previste per motivi didattici. Le violazioni potranno comportare sanzioni, in alcuni casi anche la sospensione. Un provvedimento pensato per ridurre le distrazioni e tutelare il rendimento scolastico.

Il comportamento torna protagonista. A partire dal prossimo anno scolastico, il voto di condotta sarà valutato su base annuale, non più per quadrimestre; con un 5/10, lo studente dovrà ripetere l’anno scolastico; con un 6/10, potrà essere ammesso, ma solamente dopo aver svolto un elaborato sul tema della cittadinanza attiva; le sanzioni scolastiche diventeranno percorsi di riflessione e recupero, non sole punizioni.