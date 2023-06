Il rugby femminile è solidale

Campionesse in campo, campionesse di solidarietà. Le Ricce di Villorba, squadra trevigiana di rugby femminile nella quale milita anche Laura Gurioli di Borgo Tossignano, hanno vinto 10 a 0 sul loro campo domenica scorsa guadagnando la finale del campionato di eccellenza.

Nei giorni precedenti la gara, le giocatrici gialloblù hanno organizzato una raccolta di cibo per le zone in difficoltà della Romagna. Così, a fine partita, hanno caricato il pulmino con il quale Enrico, il papà di Laura, aveva viaggiato da Borgo Tossignano a Villorba per seguire la partita. Al suo rientro, la merce raccolta è stata consegnata all’Emporio solidale di No Sprechi, in via Lambertini, il centro di riferimento per gli aiuti nel territorio. Il tutto è stato poi smistato tra la Vallata del Santerno e la Bassa imolese.

"Grazie a tutta la comunità del Villorba Rugby solidale con la nostra Romagna – commenta Enrico Gurioli –. Io sono tornato a casa felice per la vittoria e per il grande cuore gialloblù". La donazione si aggiunge ai tanti gesti di solidarietà arrivati in queste settimane da varie società sportive del territorio imolese e non solo. Una dimostrazione di quanto allo sforzo sul campo corrisponda, in molti casi, un impegno uguale anche fuori dal terreno di gioco.