Il ‘Sabo Rosa’ consegnato a Palmira Miura

Palmira Mura, autista di camion nata in Sardegna e oggi residente ad Alseno, in provincia di Piacenza, si è aggiudicata la 15ª edizione del Sabo Rosa, il riconoscimento che dal 2010, in occasione della Festa della Donna, viene conferito alla ‘Camionista/autista dell’anno’ dal main sponsor dell’iniziativa, il Roberto Nuti Group, dal 1962 attivo nel settore dei ricambi per veicoli industriali. La cerimonia di consegna si è svolta l’altra mattina nella sede centrale del gruppo, a Castel Guelfo. "Fare la camionista era il mio sogno fin da ragazza – ha detto – . Sogno che ho dovuto accantonare perché sono diventata mamma molto giovane. Poi ho preso la decisione di realizzare il sogno. Ho conseguito le patenti mettendoci e nel 2021 sono finalmente salita su un camion".