Il Sabo Rosa va a Giulia L’Autista dell’anno guida un autobus

È Giulia Giommi, autista di autobus residente a Genova, la vincitrice della 14ª edizione del Sabo Rosa. Il verdetto, come da tradizione dal 2010, è arrivato alla vigilia della Festa della Donna grazie al main sponsor Roberto Nuti Group di Castel Guelfo. A scegliere l’Autista dell’Anno, tra le trenta candidature pervenute via web, una giuria composta dalle dipendenti dell’industria di Castel Guelfo. Alla consegna dell’ammortizzatore rosa, pezzo unico prodotto una sola volta all’anno, il direttore finanziario e presidente della commissione giudicante Elisabetta Nuti: "Nell’edizione record del Sabo Rosa, ci ha colpito la passione per i mezzi pesanti della Giommi – racconta la Nuti –. Una storia di famiglia con quel nonno conducente di autobus che la portava con sé nelle autorimesse per scoprire i motori e i pezzi di ricambio". Non solo. "Molte autiste ci hanno raccontato le difficoltà nei rapporti umani – continua –. Mancanza di rispetto e poca considerazione che viene data al ruolo di chi, ogni giorno, fa questo lavoro. Il Sabo Rosa serve anche a raccontare questo lato della medaglia, quello più umano". Raggiante la neo eletta: "Ho respirato il profumo del gasolio fin da piccola. Quando ho visto le foto dell’ammortizzatore rosa mi sono innamorata subito: mi piace la componentistica dei mezzi pesanti – spiega Giulia –. Una bellissima iniziativa che dà rilievo alle donne autiste nel trasporto pesante. Le ragazze alla guida sono sempre di più". La Giommi ‘porta’ un autobus Ncc da 20 e 30 posti per l’azienda genovese Cairocar e viaggia in città e fuori. "La più grande gratificazione? Quando i clienti che ho servito in passato richiamano in azienda per chiedere di me nel loro prossimo viaggio".