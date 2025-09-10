Il salasso delle cartolerie: "Aumenti nella norma. I clienti rimangono fedeli"

Con l’arrivo dell’anno scolastico, atteso per lunedì, le cartolibrerie imolesi si stanno affollando di studenti e genitori alla ricerca di libri e materiale scolastico. Per il momento, i cartolai non sembrerebbero avere notato rincari eccessivi nei prodotti né tantomeno una diminuzione delle richieste da parte della clientela. Anzi, alcune attività avrebbero addirittura registrato una crescita nel numero di ordinazioni di libri scolastici. "È normale che i prezzi subiscano un leggero incremento – ha spiegato Isabella Cantagalli che con la madre gestisce la cartolibreria Marondoli, di fianco alla biblioteca comunale –, succede tutti gli anni e per adesso rientriamo nella normalità, senza cifre esagerate. Negli ultimi mesi abbiamo notato anche un piccolo aumento di richieste dei libri di scuola rispetto al passato".

Proseguendo sulla via Emilia verso piazza Matteotti, la tendenza si riconferma anche alla cartoleria Arcangeli. "Per noi quest’anno l’ordine dei libri è in crescita – hanno raccontato Chiara Pelliconi e Alexandra Dalmonte –, pensiamo perché sempre più clienti diventano affezionati e si affidano a noi. Li seguiamo minuziosamente e stiamo attente a confrontare le liste dei libri dei ragazzi con quelle dei fratelli o degli anni passati in modo da non far ricomprare due volte lo stesso manuale".

Entrambi gli esercizi cominciano a prendere gli ordini subito dopo la fine dell’anno scolastico, a giugno, quando arriva il primo boom di ordini dalle primarie. "I bambini più piccoli sono quelli più intrepidi di avere i propri libri e il corredo – secondo Enrico Olivieri, titolare della cartolibreria Blu Notte di fronte al complesso scolastico Alessandro da Imola, che ha riconfermato un andamento in linea al passato, senza rincari eccessivi –. I più grandi invece a volte tardano un po’ e arrivano a settembre". Proprio la prima settimana di questo mese, infatti, è arrivata la seconda grande ondata di ordini, in particolare da ragazzi delle superiori. "Molti erano stati rimandati e aspettavano per quello", ha puntualizzato la Cantagalli di Marondoli. Nelle prossime due settimane sono attese le ultimissime ordinazioni e la ricerca di zaini, astucci e quaderni. "La scuola è un investimento in cui le famiglie devono credere – hanno sottolineato in conclusione da Arcangeli –, a partire dalla penna di qualità che aiuta i bambini a imparare a scrivere bene al quaderno con i fogli resistenti. Vale la pena valorizzare l’istruzione, con tutti i suoi piccoli dettagli".

Aleksandra Arandelovic