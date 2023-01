Il ‘Salterio’ piace Prorogata la mostra

Più tempo a disposizione per visitare due mostre a ingresso gratuito che, durante le festività, hanno riscosso grande successo tra gli imolesi. Andrà avanti fino al 4 marzo ‘Viaggi straordinari - Il Salterio inglese e altri tesori dai fondi storici e dagli archivi della biblioteca’, protagonista nell’Aula Magna della Bim. Posticipata invece al 29 gennaio la chiusura di ‘Sguardi sul cinema’, la mostra promossa dal Gruppo Hera in collaborazione con il Con.Ami, in corso al teatro Stignani.

Nel primo caso, il prolungamento del percorso espositivo, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, è stato deciso dall’assessorato alla Cultura del Comune alla luce del successo di visitatori e delle diverse richieste di visita da parte delle scuole. La proroga dell’esposizione permette, a chi ancora non ne ha avuta l’occasione, di vedere il Salterio inglese, il codice miniato più antico conservato nella Biblioteca comunale e uno dei manoscritti anglosassoni più importanti di inizio ’200.

"Abbiamo deciso di prorogare la mostra vista l’ottima partecipazione di pubblico sia in orario di apertura della biblioteca comunale sia durante le visite guidate – spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –, anche grazie alle iniziative di approfondimento che in questi mesi sono stare proposte a cittadini e turisti". La mostra è aperta il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 13. Ingresso gratuito. Visite guidate su richiesta per gruppi e classi. Info e prenotazioni: 0542 602619-602655.

Punta a conquistare le scolaresche anche ‘Sguardi sul cinema’, al teatro Stignani, visitabile sempre con accesso gratuito, oggi, sabato 21 gennaio, domenica 22 e da martedì 24 a domenica 29 sempre dalle 17 alle 21.L’esposizione presenta i ritratti delle icone del cinema italiano (Massimo Troisi, Anna Magnani, Pierfrancesco Favino, Diego Abatantuono, Sophia Loren e tanti altri) tutti rigorosamente realizzati con rifiuti. È presente anche una statua alta 250 cm e dedicata alla figura di Federico Fellini ritratto in uno dei momenti della sua regia. Tutte le opere esposte sono state realizzate dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Bologna e Ravenna, nell’ambito di Scart, il progetto del Gruppo Hera che da oltre vent’anni trasforma gli scarti in opere d’arte.