Il saluto ai presidi in partenza: "Educazione valore fondante"

Un abbraccio corale a tre figure che negli ultimi anni hanno intrecciato la loro vita professionale con quella della comunità. Il Comune ha salutato ieri i dirigenti scolastici Rossana Neri (istituto comprensivo 7), Teresa Cuciniello (Ic 6) e Gabriele Petrone (Ic 1), che si congedano dalla città. Il tributo a loro dedicato ha avuto il sapore della riconoscenza autentica. Lavoro prezioso e appassionato, il loro, che ha contribuito a rafforzare la qualità dell’offerta educativa e a costruire una rete solida tra le scuole, le famiglie e il territorio. Con la loro sensibilità hanno dato forma a progetti capaci di arricchire la crescita di bambini e bambine, e con il loro impegno hanno alimentato una scuola sempre più inclusiva, attenta ai bisogni di ciascuno e pronta a innovare.

A ricordarlo sono stati il sindaco Marco Panieri, la vicesindaca Elisa Spada e l’assessora alla Scuola, Gianna Gambetti, che hanno sottolineato come gli anni trascorsi a Imola dai tre dirigenti siano stati segnati da sfide complesse: dalla pandemia che ha imposto nuove modalità di insegnamento, al caro energia che ha reso più ardua la gestione degli edifici scolastici, fino al lavoro costante per promuovere legalità, rispetto e cura degli spazi comuni. Accanto alla Giunta, all’ex vicesindaco con delega alla Scuola, Fabrizio Castellari (oggi consigliere regionale), e a numerosi rappresentanti di istituti e uffici scolastici, si sono ripercorsi i momenti più intensi di questo cammino condiviso.

"Abbiamo scelto di salutare queste figure nel cuore della nostra istituzione, la Sala del Consiglio comunale, per testimoniare quanto la scuola rappresenti un pilastro fondamentale del territorio, a sostegno delle famiglie e di tanti cittadini – hanno dichiarato il sindaco Panieri, la vicesindaca Spada e l’assessora Gambetti –. Il dono di due libri di Maurizia Gasparetto a ciascun dirigente è stato un segno simbolico ma concreto di una tradizione che a Imola vede l’educazione come valore fondante da generazioni. A Rossana, Teresa e Gabriele va il sincero ringraziamento della comunità scolastica e cittadina, insieme all’augurio di nuove soddisfazioni nei territori in cui proseguiranno il loro percorso umano e professionale".

La cerimonia ha rappresentato, allo stesso tempo, un passaggio di consegne. Perché mentre tre dirigenti lasciano, altre figure sono pronte a raccoglierne l’eredità: Isabella Valenti all’Ic7, Maria Teresa Grilli all’Ic6 e Gian Maria Ghetti, che assume la reggenza dell’Ic1.