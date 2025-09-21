Il saluto del commissario. Di Prisco: "A Imola anni bellissimi. Combattuti spaccio, truffe e scippi"

La lotta allo spaccio. Il problema dei furti al mercato, gli anziani nel mirino delle truffe. Le fatiche durante l’alluvione. E poi la gestione della sicurezza negli eventi all’Autodromo, "un’esperienza esaltante", dice Luciano Di Prisco, commissario a Imola dal 13 gennaio del 2022 al 31 agosto di quest’anno. Giorno che ha significato l’inizio della pensione per il primo dirigente della Polizia di Stato. Così Di Prisco ha affrontato i tre anni e 8 mesi in città. "Ma per ora rimango ancora qua a vivere", racconta. Ha festeggiato il suo pensionamento con i colleghi che ci tiene a ringraziare per quanto fatto ogni giorno. "Ma ringrazio anche tutte le altre forze dell’ordine con cui ho avuto il piacere e l’onore di collaborare in questi anni", prosegue l’ex commissario di Imola, in riferimento a Guardia di Finanza, carabinieri e Polizia locale.

"Sapevo che questa sarebbe stata la mia ultima esperienza professionale – racconta a il Resto del Carlino –. La accettai volentieri quando mi contattò il dipartimento. Imola ha l’Autodromo, un luogo che stuzzica la fantasia di chiunque". Gran Premio, Wec, concerti del livello di Vasco Rossi e Cesare Cremonini. "Io venivo da esperienze di ordine pubblico soprattutto negli stadi, dai campionati di Promozione alla serie A. Ma grandi eventi come quelli all’Autodromo non mi erano mai capitati", prosegue Di Prisco.

Poi, un cenno alle istituzioni con cui ha dialogato costantemente in questi anni. "Comune, Autodromo, Formula Imola, Con.Ami, una grande squadra preparata per affrontare questo tipi di eventi di rilevanza internazionale", dice l’ex commissario cittadino.

Spazio alle battaglie più efficaci messe in campo dal commissariato di Imola: "Quando arrivai c’era il problema, molto sentito, dei borseggi al mercato settimanale. Un fenomeno di non poco conto. Ci siamo subito organizzati, anche con servizi in abiti civili, come se fossimo coppie di fidanzati che facevano la spesa. Così abbiamo trovato e arrestato delle borseggiatrici zingare". Nel mirino dei delinquenti c’erano gli anziani. Fascia d’età nell’occhio del ciclone anche di furti con la tecnica dell’abbraccio, con i malviventi che rubavano collanine e bracciali d’oro. "E anche in questa circostanza abbiamo arrestato coppie di zingari. Invece, con la tecnica delle monetine, abbiamo scovato dei peruviani", prosegue Di Prisco. Infine, l’ultima battaglia: "Giovani provenienti dalla Campania che con la tecnica del finto carabinieri o del finto incidente truffano gli anziani. Una volta a una signora abbiamo restituito l’intera refurtiva e lei è scoppiata a piangere. Che emozione".

Fino ad arrivare ai momenti tragici delle alluvioni, nel 2023 e nel 2024: "Vedere dal vivo queste situazioni non è stato facile. Tanti colleghi, dopo il turno di servizio, si mettevano stivali e abiti da lavoro per andare a spalare il fango. Sono state giornate interminabili. E mai nessuno si è tirato indietro". Ora Imola e tutto il territorio del circondario li vivrà da cittadino dal cuore imolese.