Il San Domenico apre le porte. I ragazzi delle medie in ’gita’

Una visita scolastica stellata al ristorante San Domenico di Imola. E’ stata una bella esperienza quella vissuta un paio di giorni fa dagli studenti di due classi della scuola secondaria di primo grado paritaria imolese ‘San Giovanni Bosco Montericco’ a spasso tra le cucine e le sale del celebre ‘Sando’. Così lo chef Max Mascia, depositario della leggenda di una delle location più prestigiose del gusto made in Italy, ha indossato per qualche ora gli abiti da maestro. Il modo migliore e più genuino per mostrare ai giovani la nuova cucina a tecnologia 4.0 del ristorante e rispondere a tutte le loro curiosità. Non solo. Mascia, infatti, ha realizzato sotto gli occhi attenti e curiosi dei ragazzi il piatto firma del San Domenico: il mitico Uovo in Raviolo. Un momento con il quale lo chef ha voluto trasmettere la passione, la ricerca e la cura per i dettagli che da sempre contraddistinguono il credo del locale. La gita si è poi conclusa con la visita della cantina, un vero e proprio caveau costruito oltre cinquecento anni fa e che oggi conserva più di 2400 etichette e 15mila bottiglie, dove è stata offerta una merenda con meringhe al cacao, pizza e bevande.

La speciale lezione è stata organizzata dal San Domenico insieme all’istituto scolastico e all’Arialco, realtà che associa i ristoratori e gli albergatori del comprensorio. "Abbiamo voluto aprire le porte del San Domenico agli allievi della scuola media di Montericco in vista anche dell’imminente avvio del Baccanale – spiega Max Mascia –. La rassegna sarà l’occasione per far conoscere ai giovani il territorio e le sue materie prime. Noi, intanto, ci siamo portati avanti coi lavori per condividere un pezzo della nostra storia enogastronomia e della grande cucina regionale e nazionale". Ma c’è di più: "Già nello scorso maggio, con la novità del Baccanale di Primavera, avevo insistito affinché gli alunni delle nostre scuole potessero beneficiare della possibilità di toccare con mano il lavoro delle aziende agricole locali – aggiunge –. Il percorso continuerà nelle prossime settimane perché il San Domenico strizza l‘occhio all’entusiasmo delle nuove generazioni. In fondo, sono loro i cittadini e i gourmet di domani".

Mattia Grandi