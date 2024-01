Il Santerno continua a fare paura: "Sassi, tronchi e detriti ovunque . Viviamo con l’incubo alluvione"

L’onda lunga delle ultime piene del Santerno, sfociate nei noti episodi alluvionali degli scorsi mesi di maggio e novembre, continua a tenere in ansia la popolazione dell’alta valle del Santerno. Questa volta sotto la lente d’ingrandimento sono finite le abitazioni presenti in area golenale all’altezza di Castel del Rio, nel tratto che da Ponte Crocetta arriva alla diga nei pressi del cimitero dell’abitato. Si tratta di alcune dimore storiche, costruite nei secoli scorsi a due passi dal corso d’acqua, messe a dura prova dalle ultime calamità. Ma a fare paura sarebbe la nuova configurazione del fiume che, tra sassi, tronchi e detriti trasportati dalla furia della corrente, avrebbe cambiato decisamente fisionomia: "Ogni volta che piove crescono i nostri timori – spiega Erika Perroni dalla sua casa sotto la chiesa di Osta datata fine ‘800 (ma con le prime pietre posate addirittura all’inizio dello stesso secolo, ndr) dove abita da sei anni –. L’alveo del fiume si è molto ristretto ed alzato rispetto al passato. Si sono formate delle autentiche isole di sassi che affiorano dall’acqua".

Un rebus ritrovare la serenità dopo l’incubo primaverile e l’incursione del liquido melmoso tra le mura domestiche all’inizio di novembre: "I nostri sono beni storici da tutelare che cerchiamo di preservare al meglio ma non siamo più tranquilli – continua –. Abbiamo commissionato anche una perizia a un ingegnere specializzato e servono interventi urgenti per salvaguardare le proprietà".

Un appello accorato indirizzato all’agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione al quale si aggiunge pure la voce di Gianni Pifferi che risiede in un ex mulino del ‘700 poco lontano dal ponte degli Alidosi: "Lo comprai nel 2002 e feci subito, a mie spese, alcuni lavori per pulire a fondo l’alveo – svela –. Fino alla piena del 2014 non ci sono stati problemi poi sabbia, tronchi e pietre hanno ristretto il letto del Santerno anche di 8-10 metri in alcuni punti. Ormai si vive con apprensione anche all’arrivo di un innocuo temporale".

Ma c’è di più: "Occorre un programma regolare di manutenzione perché ci sono quintali di ghiaia in eccedenza – aggiunge Pifferi –. A maggio ho avuto 10 centimetri d’acqua in casa che sono diventati 45 nello scorso autunno. Non si parla più di fenomeni sporadici ma di eventi ciclici che si intensificano".

"Auspichiamo che le autorità preposte agli interventi in alveo, peraltro molto impegnate in questo periodo, procedano il prima possibile con le azioni necessarie già effettuate periodicamente – commenta il sindaco Alberto Baldazzi –. E’ importante scongiurare altri rischi di allagamento".