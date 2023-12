Il secolo di nonna Clara. Una vita per la famiglia

Grande festa con la famiglia e tanti vicini di casa per i 100 anni di Clara Cortecchia, mentre a formularle gli auguri a nome della città e consegnarle la medaglia dei centenari è stato il sindaco Marco Panieri. "La chiamano tutti ‘nonna Clara’, sia noi in famiglia sia i vicini di casa, per la sua grande disponibilità e attenzione verso gli altri, che ha con tutti – racconta la figlia Silvana Gollini – e tutti le vogliono un gran bene". Clara Cortecchia è nata a Casola Valsenio il 14 dicembre 1923, penultima di dodici tra fratelli e sorelle, in una famiglia a mezzadria. Ha fatto le scuole elementari, dando sempre una mano in casa, fin da bambina. Poi nei primi anni ‘40 il trasferimento con la famiglia a Linaro, dove conobbe Giancarlo Gollini, vicino di casa, che 1951 diventerà suo marito. Dal matrimonio nascono i figli Silvana e Cesarino. Clara Cortecchia dapprima ha aiutato il marito nei lavori dei campi, poi ha lavorato in un magazzino di frutta e nella fabbrica del ghiaccio, a Imola, nel contempo accudendo la famiglia, man mano che cresceva, compresi i nipoti. Ha continuato a cucinare fino a pochi anni fa, davvero una cuoca meravigliosa. Altra grande passione l’uncinetto, con le tende di casa tutte ricamate. "Una donna caparbia – conclude la figlia –, con una grande forza di volontà per superare i problemi, una persona sempre disponibile verso gli altri".