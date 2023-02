Il senatore Manca "Leale collaborazione o gli elettori fuggiranno"

"Disorientamento? Mah... Per ora la grande partecipazione al voto, nonostante la fase difficile che attraversa il Pd, ha dato forza e autorevolezza all’intero percorso delle primarie. Ora occorre individuare le priorità, dal modo di opporsi alla estra, a come definire la vita e il modo di lavoro all’interno del Pd. Comunque un grande in bocca al lupo a Elly".

Il senatore dem Daniele Manca, ex sindaco di Imola, ha affidato a un post il suo punto di vista sull’esito delle primarie. Lui, pro Bonaccini, non si sottrae alle domande. "È vero che il lavoro di Stefano, la sua autorevolezza, il suo profilo (anche come possibile leader di governo, se ne era parlato), era maggioranza tra gli iscritti, anche se non è lo è negli elettori. Ora si tratta di avere la capacità di definire insieme gli obiettivi".

Ma quella di Bonaccini è una sconfitta?

"C’è una sconfitta, e si può perdere, ma è necessario non perdersi, come ho scritto. Noi siamo tutti uomini e donne che hanno anteposto ai destini personali il Pd, e ora occorre colmare il disorientamento degli elettori. Si rischia la loro fuga, e questa è un’analisi da fare nelle prossime ore e nei prossimi giorni".

Una fuga?

"Insieme dobbiamo riconsocere qual era e qual è il progetto di Stefano: è nazionale, anche perché ha ricevuto un largo consenso sia tra gli iscritti sia tra gli elettori, non solo a Imola, ma in Italia. Il suo è un consenso larghissimo, va reso esplicito se non vogliamo non tanto una fuga di dirigenti, ma degli elettori. Occorre attenzione che questo disorientamento non inneschi la fuga. Bisogna riconoscersi l’uno l’altro, e questo va fatto ora".

In Emilia-Romagna la proposta di Bonaccini è piaciuta.

"Qui c’è un terreno fertile, la sua proposta ha innescato un grande consenso. Qui rappresentiamo una cultura politica che è maggioritaria, a Imola, a Modena, a Ravenna. Questo rispetto lo dobbiamo all’emiliano-romagnolo, alla laboriosità di questa terra: occorre metterci la faccia. Non è una sconfitta. Stefano non ha perso. Ha ottenuto un risultato importante, frutto di un grande lavoro, svolto tra politica e imprese".

Nel suo post, Daniele Manca aveva espresso un "grazie ai tantissimi volontari che hanno garantito, nonostante il tempo, una bella giornata di partecipazione, un grande impegno democratico indispensabile per rilanciare il Pd! Da parte mia e penso ai tanti che insieme a noi hanno sostenuto Stefano Bonaccini, prima dei nostri destini personali viene il Pd: leale collaborazione nella chiarezza delle responsabilità per garantire un futuro al Pd. Ne ragioneremo nei prossimi giorni con trasparenza e responsabilità. Buon lavoro #ellyschleinsegretaria e un grazie di cuore a #StefanoBonaccini".

ma. mar.