Il sì tra le contestazioni: "Rifiuti, la nuova tariffa ridurrà la bolletta"

Via libera del Consiglio comunale alla (discussa) introduzione della Tariffa corrispettiva puntuale in materia di rifiuti. Si partirà dal primo gennaio 2024. Oltre che in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche), si pagherà anche in base all’indifferenziato eventualmente conferito oltre la quantità minima prevista.

"Tutto nasce da un progetto condiviso con Castel San Pietro Terme e Casalfiumanese – ha ricordato ieri sera l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, a margine dell’approvazione della nuova tariffa pronta a debuttare anche negli altri due comuni –. Prosegue così un percorso già intrapreso nel 2019 da Dozza e Mordano, che sta dando grandissimi risultati riducendo il numero di conferimento dei rifiuti e quindi la bolletta".

Secondo quanto riferito in Aula dall’assessora Spada, il nuovo corso in materia di rifiuti si inserisce in un "percorso con diverse azioni mirate" per aumentare la raccolta differenziata. "Siamo passati dal 55% del 2015 al 78% di oggi. L’obiettivo per i comuni come Imola è arrivare all’84% nel 2027. E l’introduzione della Tariffa corrispettiva puntuale è una delle azioni ritenute più efficaci per farlo".

Pioggia di critiche dalle file dell’opposizione. "Lo scopo ultimo di questa tariffa non può che essere utile – concede Renato Dalpozzo (lista civica Cappello) –, ma non mi convince l’abbassamento del costo. Servono proiezioni per capire questo tipo di riduzione, ma i dati non ci sono".

Secondo Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), "il numero limitato dei conferimenti potrebbe obbligare i cittadini a tenere la spazzatura in casa per settimane. E questa – prosegue Vacchi – non è una gestione dei rifiuti salubre. Contestiamo questa riforma tariffaria: porterà a un Grande Fratello per capire quanti bambini ci sono in una famiglia (ai nuclei con bambini così come a quelli con anziani sono destinate aperture extra per pannolini e pannoloni, ndr)".

Protesta anche Ezio Roi (M5s). "Non credo che il servizio di raccolta rifiuti sia ben curato – manda a dire il pentastellato –. Mi chiedo se questa operazione abbia senso per i cittadini o solo per le entrate di Hera".

Tariffa corrispettiva puntale bocciata anche da Daniele Marchetti (Lega). "È doveroso cercare di ridurre al minimo i rifiuti indifferenziati, ma continuano a esserci degli aspetti non chiari sull’effettivo peso delle diverse componenti che andranno a formare il costo finale della bolletta – obietta l’esponente del Carroccio –. Ci si dimentica di chi ha animali domestici in casa. E poi c’è il tema del malfunzionamento dei cassonetti dell’indifferenziata: spesso si bloccano a metà corsa, ma quello risulta come un conferimento".

Tutt’altra musica, invece, dai banchi della maggioranza. Antonio Ussia (Imola Corre), saluta l’arrivo della Tariffa corrispettiva puntale come un passaggio "molto importante. Bisogna prestare maggiore attenzione all’ambiente – sintetizza il civico –. E questa è una di quelle operazioni che servono per farlo".

Filippo Samachini (Sinistra imolese), punta il dito contro l’opposizione che "cerca di cavalcare le legittime preoccupazioni dei cittadini facendo ‘terrorismo tariffario’. Le imprese – va avanti Samachini – potranno detrarre il 10% dell’Iva, ma dalla destra questo tema non viene menzionato". Secondo Mirella Pagliardini (Pd), "serve una maggiore attenzione da parte dell’utente quando si trova davanti a un rifiuto che – conclude la consigliera Dem – spesso finisce nel sacchetto più comodo, e cioè quello dell’indifferenziata".

