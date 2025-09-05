’Il Signore degli Anelli’ fa 70 anni. Dozza si festeggia Tolkien. Due giorni di conferenze ed eventi

Una due giorni di conferenze e attività a Dozza per celebrare i 70 anni del celebre romanzo ‘Il Signore degli Anelli’ di Tolkien dato alle stampe in tre volumi tra il 1954 e il 1955. L’annuncio dell’evento ‘Rings70’, in programma nel cuore del borgo il 27 e 28 settembre, è stato dato qualche giorno fa dai canali social dell’Aist, Associazione Italiana Studi Tolkieniani. Quasi scontata, però, la scelta del paese dei muri dipinti dove ha sede ‘La Tana del Drago’, primo centro studi della penisola dedicato a Tolkien ed epicentro organizzativo di tante iniziative del genere tra cui la biennale fantasy ‘Fantastika’. Un fine settimana intero per ascoltare alcuni dei maggiori esperti della specialità nonché docenti e traduttori che hanno contribuito al nuovo numero dei Quaderni di Arda. Ma anche per prendere parte alla grande ‘Caccia al Tesoro’ a tema, ascoltare il concerto in acustico della band capitolina RuinThrone e visitare una mostra allestita nelle sale della Rocca che domina l’abitato.

Una serie di attività no stop a partire dalla metà mattinata del 27 quando, nel teatro di via XX Settembre, si susseguiranno tanti esperti del genere: da Lorenzo Gammarelli, che illustrerà la storia del capolavoro di Tolkien in Italia, a Virginia Cavalli per introdurre il rapporto dello scrittore con la letteratura anglosassone con focus sul Beowulf e Lo Hobbit. Poi la saggista Barbara Sanguineti che metterà a fuoco il personaggio di Tom Bombadil e Wu Ming 4 per svelare i segreti del nuovo numero dei Quaderni di Arda. Non meno importanti gli approfondimenti di Alessandro Fambrini, Edoardo Rialti e Andrea Cassini. Nel pomeriggio, invece, ecco la ‘Caccia al Tesoro’. All’interno del borgo, i partecipanti incontreranno i personaggi della Terra di Mezzo che proporranno alcune prove da superare per raccogliere i frammenti di Narsil, la mitica spada forgiata dai Nani nella Prima Era. Una volta raccolti tutti i pezzi, la squadra inizierà la ricerca di Gollum tra le vie di Dozza per poi rispondere ai suoi tanti indovinelli utili a conquistare l’anello da distruggere al Monte Fato (iscrizione obbligatoria a rocca@comune.dozza.bo.it). Domenica 28 altro giro di incontri a teatro con Paolo Nardi, per inquadrare il ruolo della natura e dell’ambiente nell’opera più nota di Tolkien, ed Erica Martin che ricostruirà una veste e gli accessori di Arwen.

A chiudere la sessione mattutina saranno Barbara Sanguineti e Roberto Arduini. Gran finale all’insegna dei linguaggi con Adele Loia e Roussell Magdi Sobih, che presenteranno la loro indagine sulle lingue fantastiche, e in compagnia dell’attore e doppiatore Riccardo Ricobello noto per aver dato voce all’audiolibro de ‘Lo Hobbit’. Prima del congedo spazio ad un balzo indietro nel tempo del Legendarium con Fabio Convenga che tornerà all’Ainulindalë illustrando l’armonia della Creazione tra mito e scienza.