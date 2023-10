Il simbolo? La piramide alimentare di Spinazzè

Una piramide di cibo colorata e… gustosissima. Eccola qui l’illustrazione del Baccanale edizione 2023. A realizzarla, è uno dei più celebri street artist italiani: il veronese Cibo, al secolo Pier Paolo Spinazzè.

L’immagine parla un linguaggio semplice e diretto, accostando tutti gli elementi cardine della dieta mediterranea (come da tema della manifestazione), a costituire una piramide alimentare formata da vivide immagini di alimenti, che sembrano quasi animarsi di vita propria. Pietanze assai diverse tra loro, che sono distintive di un’ampia area geografica da sempre crogiolo di popoli e di sapori.

Classe 1982, Spinazzè è anche il vincitore del ‘Garganello d’oro per la promozione della cultura del cibo’. Il prestigioso premio assegnato ogni anno a personaggi che si distinguono nell’ambito della cultura gastronomica, sarà infatti conferito quest’anno per la prima volta nella storia della manifestazione all’autore dell’immagine della manifestazione. Sarà il sindaco Marco Panieri a consegnare il riconoscimento a Cibo nel corso di un’iniziativa organizzata al centro giovanile Ca’ Vaina il 30 ottobre alle 18.

Per la scelta dei soggetti che caratterizzano le sue opere, il suo percorso artistico, per la poetica che questo sottende e per il suo nome d’arte, quello tra Baccanale e Cibo pare quasi un connubio annunciato. Le sue immagini, che rappresentano pietanze e piatti della tradizione italiana e mediterranea, sono realizzate in accordo con le comunità che abitano gli spazi nei quali va a intervenire. Quella di Spinazzè è un’arte gioiosa, di grande impatto, caratterizzata da un tratto semplice e deciso e con una grande attenzione ai dettagli. Proprio questo impegno sociale e questa dedizione alla cultura del bello, e del buono, hanno portato a questa scelta inedita.