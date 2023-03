Il sindaco Baldazzi: "Vicini ai familiari di Fabio"

"Attendiamo l’appello, che i legali hanno già annunciato. Resta lo sgomento e l’amarezza". A parlare è Alberto Baldazzi, primo cittadino di Castel del Rio, il giorno dopo la sentenza che ha visto la condanna a dieci anni di carcere per il giovane che, lo scorso luglio, aggredì mortalmente il 23enne Fabio Cappai. Una lite nata per futili motivi, finita a coltellate.

"Sono vicino alla signora Monica e alla famiglia di Fabio", prosegue il sindaco Baldazzi, alla guida di una comunità, quella di Castel del Rio, ancora scossa dalla terribile vicenda.

Una ferita che, come ammise lo stesso Baldazzi nei giorni successivi all’omicidio, impiegherà molto per rimarginarsi.

Il minore, assistito dall’avvocato Alberto Padovani, era imputato per omicidio volontario e per porto di coltello fuori dall’abitazione senza giustificato motivo. La giudice Francesca Salvatore inoltre ha condannato gli altri due imputati – accusati di concorso anomalo in omicidio – alle pene di sei anni e due mesi e di quattro anni e nove mesi. Il reo confesso e gli altri due, inoltre, sono imputati per concorso in lesioni aggravate nei confronti di un amico di Cappai.

La pm Cristina Sallusti aveva tuttavia chiesto 12 mesi per l’imputato principale e sette anni e quattro mesi per gli altri due. La giudice, che ha riconosciuto le attenuanti generiche, avrà ora 90 giorni di tempo per depositare le motivazioni.

m. s.