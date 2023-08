"Il sindaco? Chiacchiere e slogan" Fd’I e Lega: "Mancano le opere"

L’intervista ferragostana del sindaco Marco Panieri al nostro giornale non poteva passare inosservata alle forze politiche di opposizione. In particolare, Fratelli d’Italia e Lega hanno affidato il proprio commento a lunghe note, in cui si dicono per nulla convinte di quanto affermato dal primo cittadino, soprattutto in materia di investimenti.

"Il sindaco non ha fatto alcun bilancio politicamente concreto, tacendo forse furbescamente le tante promesse che non si sono concretizzate, nonostante sia passata ampiamente la metà del suo mandato – attacca Nicolas Vacchi, capogruppo Fd’I – Si lancia nelle solite promesse e nel solito refrain “faremo”... “metteremo a terra...” tipico del nostro primo cittadino, che sembra andare a tentoni sulla linea politica". "Apprendiamo che inizia ad interessarsi anche di ponti, strade e sanzioni del Codice della strada, velatamente dimostrando che dei problemi nelle ultime settimane forse ci sono stati in materia di sanzioni".

"Durante questo suo primo mandato, Panieri pare non aver portato a termine ancora nessun obiettivo significativo in materia di investimenti, cioè, secondo noi, nessuna grande opera strutturale politicamente rilevante è ancora stata definitivamente realizzata e completata, ed il tempo fugge".

"Senza alcun guizzo politico, parla solo di ‘faremo’ e anche in modo poco circostanziato – aggiunge Vacchi – Quanto alla alluvione, il sindaco dice di non voler entrare nella polemica fra governo nazionale ed enti locali emiliano romagnoli, però ogni volta che viene in aula sembra voler aggredire politicamente l’operato del Governo Meloni, facendo ricostruzioni che parrebbero surreali... Oggi la sinistra viene a dirci cosa il Governo nazionale dovrebbe fare, a loro dire, per risolvere i problemi dell’alluvione. La verità è che il governo a guida Fratelli d’Italia ha stanziato 4,5 miliardi, e questi sono fatti. Il resto sono chiacchiere".

"Il primo commento che farei è che si tratta di amministrazione comunale tutta chiacchiere e slogan – manda a dire Daniele Marchetti, capogruppo della Lega – Ci ritroviamo di fronte sempre alle solite promesse che vengono lanciate e rilanciate. Per quanto riguarda gli investimenti, ad esempio, sorprende sentire parlare del nuovo ponte sul Santerno, che dovrebbe garantire un nuovo collegamento est-ovest. Tuttavia infatti, in questi ultimi mesi in Consiglio Comunale, è stata bocciata una nostra proposta che prevedeva il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, dagli enti locali fino allo stato centrale...".

"Se vogliamo parlare di viabilità green, dovremmo lavorare per snellire il traffico veicolare, bypassando il centro abitato e rimuovendo soprattutto il traffico dei mezzi pesanti che attraversano il centro urbano per raggiungere l’area industriale tramite via Selice.".

Sul polo logistico (i cui oneri di urbanizzazione sarebbero incassati da Bologna) e l’integrazione sanitaria con il capoluogo Marchetti si dice "non tranquillo". Capitolo ascolto dei cittadini: dopo il fallimento sull’isola ecologica di Montericco, ora per Marchetti ci risiamo con le richieste del centro sociale Tozzona: "Qui manca la capacità di effettivo confronto", affonda il colpo Marchetti. Autodromo: nel 2023 per il leghista sono stati inanellati "fallimenti evidenti" (tennis e Le Mans). Quanto all’alluvione, "riteniamo fondamentale che l’amministrazione sorvegli attentamente il processo di programmazione dei lavori. È importante trarre insegnamento da quanto non è stato fatto in passato, per garantire che le azioni da intraprendere per prevenire ulteriori disastri siano realizzate in maniera efficace e celere, soprattutto in vista dell’autunno".