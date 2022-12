Il sindaco e il dolore per la morte di Adorni "Un campione nello sport e nella vita"

Vittorio Adorni e Imola, un legame fortissimo. Dal mondiale vinto dal campione di ciclismo nel 1968, alle numerose visite in città a trovare gli amici fino alle celebrazioni del titolo iridato 50 anni dopo la sua conquista. In occasione del cinquantennale, ecco la consegna del Grifo da parte del Comune, nel settembre 2018. "Quando sono in giro per il mondo, tutti si ricordano che ho vinto ad Imola, che da allora è la mia seconda città": coziì raccontava al nostro giornale.

"A nome di Imola, dell’amministrazione e mio personale esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Vittorio Adorni – è il messaggio del sindaco Marco Panieri – Il suo nome rimarrà per sempre legato alla nostra città, per quella sua impresa leggendaria che lo portò a conquistare il Campionato del Mondo di ciclismo del 1968, proprio sulle strade di Imola. La sua fu una vittoria epica, che rimane negli annali della storia del ciclismo di tutti i tempi".

"Campione nello sport e nella vita, per stile, eleganza e competenza, dai tratti distinti, sempre cordiale e disponibile, ha fatto avvicinare ed innamorare più e più persone al ciclismo – prosegue Panieri – È rimasto costantemente in contatto con la nostra città, grazie alle tante e solide amicizie che anche qui ha saputo costruite nel corso degli anni. Un legame che lo portò, nel 2004, a guidare la candidatura di Imola, nel tentativo di riavere il Mondiale di ciclismo di quell’anno e che è stato sancito anche dal conferimento, nel 2018, del Grifo Città di Imola, il più importante riconoscimento cittadino, a cinquant’anni dalla sua vittoria al Mondiale del 1968..

La notizia della morte di Adorni ha fatto il giro del mondo sportivo e non solo. È arrivata a breve distanza dalla tragica fine di Davide Rebellin e dalla scomparsa del forlivese Ercole Baldini e del bertinorese Arnaldo Pambianco. Adorni segnò un’epoca dominata da Eddy Merckx e Felice Gimondi. Il presidente della Federazione ciclistica italiana (Fci), Cordiano Dagnoni, ha espresso "a nome di tutto il mondo del ciclismo i sensi del più profondo cordoglio alla famiglia". Adorni esordì tra i professionisti nel 1961, a 24 anni, e nel 1964 approdò alla Salvarani, team con il quale conquistò il Giro d’Italia dell’anno successivo battendo Italo Zilioli e Gimondi. La cavalcata di 90 chilometri al mondiale di Imola, quando tagliò il traguardo con 9’50’’ su Herman Van Springel e 10’18’’ su Michele Dancelli, lo fece entrare nella storia del ciclismo. Quando scese di sella, nel 1970, il suo palmares contava 60 successi tra i professionisti. Salì sul podio della corsa rosa in altre due occasioni (fu secondo nel 1963 e nel 1968) e tra i piazzamenti più importanti ci sono tre podi consecutivi alla Liegi-Bastogne-Liegi (tra il 1963 e il 1965) e la seconda piazza alla Milano-Sanremo nel 1965 e al mondiale di Sallanches, nel 1964. Chiusa la carriera sportiva è stato poi dirigente della stessa Salvarani e della Bianchi.

Grande comunicatore, fu scoperto in questo ruolo da Sergio Zavoli, che lo volle subito con lui nel Processo alla tappa. Finita la carriera sportiva, ha proseguito come commentatore.

In occasione dei Mondiali del 2020, organizzati a Imola senza pubblico causa Covid, fu lucidissimo nei suoi ricordi e nelle sue analisi tecniche. Riepilogando la corsa del 1968, sulle colonne del nostro giornale diceva: "Nella vita ci vuole anche un pizzico di fortuna. In quella fuga, a 230 chilometri dall’arrivo, credettero in pochi. Un tentativo praticamente snobbato dagli avversari...". E invece Vittorio Adorni riuscì a staccare il suo compagno di fuga, Van Looy, imprimendo un ritmo infernale sulla salita del Frassineto, perché altrimenti in volata Van Looy "mi avrebbe certamente battuto".

E poi il mondiale del 2020 a Imola, preceduto dalla consegna del Grifo nel 2018. "Una corsa in linea molto dura – rifletteva – impegnativa, ma di quelle che stimolano gli atleti. Un percorso adatto ad ogni tipo di epilogo, sicuramente congeniale a molteplici tentativi di fuga". "Nel campionato del mondo gioca un ruolo fondamentale anche il lavoro di controllo e di protezione prodotto dal resto della squadra – diceva Adorni – Nel 1968 ci furono 5 italiani nei primi sei classificati: un risultato straordinario. La manifestazione di allora funzionò alla perfezione in ogni suo dettaglio organizzativo (merito di Nino Ceroni, ndr), ed è annoverata ancora oggi tra gli eventi modello".

Tra i legami di Adorni con Imola anche la candidatura della città per i Mondiali di ciclismo nel 2004. Il campione si spese a fondo per consentire alla nostra città di ospitare la corsa iridata, e sarebbe stato il ‘timoniere’ della gara, ma alla fine la Federazione optò per Verona.

