Il sindaco incontra il nuovo comandante del Radiomobile

Il sindaco Marco Panieri ha ricevuto in municipio, il capitano dei carabinieri Gino Lifrieri, nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Imola, che si è trasferito da pochi giorni in città da Meldola (Forlì-Cesena).

All’incontro, avvenuto qualche giorno fa, Lifrieri era accompagnato dal maggiore Andrea Oxilia, comandante della compagnia di Imola. Il capitano proviene da lunghi anni di comando di reparti investigativi, prima come sottufficiale, poi come ufficiale, sempre in terra di Romagna. "La visita è stata innanzitutto l’occasione per dare il benvenuto nella nostra città e formulare i migliori auspici di buon lavoro al capitano Lifrieri – commenta il sindaco Marco Panieri –. Poi, insieme al maggiore Oxilia e allo stesso capitano Lifrieri, ho condiviso un momento di confronto sulle esigenze del territorio e della città in termini di sicurezza, sottolineando l’importanza degli aspetti investigativi, il ruolo dell’Arma per il territorio e della collaborazione delle forze dell’ordine".