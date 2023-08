Il sindaco Lepore contro l’esecutivo "Burocrazia soffocante, risposte in stallo"

Il governo ha messo in campo "una burocrazia davvero soffocante. E questo sta soverchiando" anche il commissario Francesco Paolo Figliuolo. Per cui le risposte che i Comuni stanno aspettando "sono ancora in stand by". Il sindaco metropolitano Matteo Lepore analizza così la situazione al termine dell’incontro a Imola con il generale. "È positivo che sia stato nominato il commissario Figliuolo – spiega Lepore –. Devo dire però che è soverchiato dalla burocrazia e le risposte sono ancora in stand by. Noi abbiamo già mandato alla Regione l’elenco delle strade e gli interventi da fare, la vicepresidente Priolo le ha già comunicate anche alla struttura commissariale. Oggi ci viene detto che le risorse ci saranno – aggiunge –, ma occorre fare un’istruttoria e ci vorranno almeno due mesi. Ecco, credo che la burocrazia che in questo momento il governo ha messo in campo sia assolutamente soffocante rispetto alle risposte che cittadini e imprese devono avere". Lepore ricorda che nel bolognese sono stati 26 su 55 i Comuni colpiti dall’alluvione: "Oggi avevamo bisogno di dire al commissario prima di tutto che esiste anche Bologna che anche Bologna è stata colpita".

Anche l’assessore Massimo Bugani attacca il governo: "Bignami fa il ‘Pierino’, lasci lavorare Figliuolo e si faccia da parte. Il viceministro non ha deleghe né titoli, fino ad ora ha solo intralciato il dialogo tra governo e città di Bologna".