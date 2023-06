Il sindaco Panieri al governo "Roma deve fidarsi di noi, servono i fondi per ricostruire"

"Ogni giorno facciamo i conti con i danni alle strade, con la disperazione e l’angoscia di chi ha perso tutto. Noi sindaci come istituzioni territoriali ci fidiamo del governo. Desideriamo sinceramente che, al di là delle posizioni politiche, questa fiducia sia reciproca. E che vengano confermate quanto prima le risorse necessarie per la somma urgenza e per i lavori di ricostruzione". Un appello accorato, ma almeno per il momento ancora nessuna polemica con Roma, da parte del sindaco Marco Panieri sull’alluvione.

Il primo cittadino, in qualità di vicesindaco metropolitano, ha partecipato ieri a Bologna a una conferenza stampa attraverso la quale gli amministratori locali guidati dalla vicepresidente della Regione, Irene Priolo, sono tornati a sollecitare l’esecutivo di Giorgia Meloni. Lo hanno fatto all’indomani delle esternazioni del viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, secondo il quale l’Emilia-Romagna chiederebbe "2,3 miliardi sulla fiducia" e "senza trasmettere a Roma l’elenco degli interventi".

I numeri, per quanto riguarda Imola, sono ormai noti. E parlano di 50 strade comunali chiuse durante l’emergenza, con oltre 300 sfollati. "Abbiamo avuto costi di somma urgenza per la gestione immediata (alloggi, mezzi di soccorso, provvisoria messa in sicurezza delle strade franate, cartellonistica e assistenza alla popolazione) pari a 1 milione di euro come Comune – ricorda il sindaco Panieri –. A questa cifra bisogna aggiungere circa 4,5 milioni di euro di danni al patrimonio pubblico. È escluso dal totale un intervento ingente per un’infrastruttura intercomunale quale la Ciclovia del Santerno: occorrono 1,5 milioni di euro per ripristinarne la percorrenza".

Sul territorio imolese sono già in corso interventi di somma urgenza finanziati dalla Regione con oltre cinque milioni di euro stanziati solo per il ripristino degli argini del Sillaro. Di questi, 200mila per via Tiglio, 200mila per via Ladello, 200mila per via Case Nuove, oltre a 500mila all’altezza del Ponte della Bettola e Ponte Dozza e 300mila a Portonovo di Medicina. Il cantiere più importante è stato in via Merlo-via Dozza: oltre 3 milioni per una rottura dell’argine larga 40 metri e alta 7.

"Sento di dover accendere un faro sui settori dell’economia, in particolare dell’agricoltura, rimasti colpiti mortalmente da queste alluvioni – conclude il sindaco Panieri, che qualche giorno fa è tornato a Spazzate Sassatelli –. Servono risposte in tempi celeri, il rischio concreto è l’abbandono lavorativo e la scomparsa di un tessuto sociale ed economico che produce ricchezza e occupazione, con la conseguente desertificazione di intere frazioni. Lo dico dopo aver visto con i miei occhi campagne completamente stravolte e irriconoscibili rispetto a due mesi fa".