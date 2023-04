Il sindaco Panieri "Autodromo da sogno In questa stagione lavorerà a 360 gradi"

di Enrico

Agnessi

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari spegne 70 candeline. Il 25 aprile del 1953, con la disputa del Gran premio valido per il Campionato italiano di motociclismo, veniva infatti inaugurato ufficialmente quello che all’epoca era denominato Autodromo prototipo Coni.

Toccherà dunque al sindaco Marco Panieri celebrare oggi la ricorrenza con la fascia tricolore addosso. "Questo circuito attrae e continua far sognare intere generazioni", gonfia il petto il primo cittadino, chiamato a traghettare il simbolo della città da una storia gloriosa all’insegna dei motori a un futuro alla (faticosa) rincorsa della sostenibilità ambientale.

Sindaco Panieri, qual è il suo primo ricordo dell’Autodromo?

"Un doppio ricordo da bambino legato in entrambi i casi a mio nonno Giorgio. Le passeggiate con lui alle Acque minerali, con il suono delle macchine che sfrecciavano in sottofondo. E poi quando, da giornalista, mi accompagnava a vedere il Gran premio di Formula 1".

E da grande, invece?

"Una suggestione: quando lavoravo come fotografo per l’amico Marco Isola e feci lo scatto del sorpasso di Marco Simoncelli a Max Biagi durante la Superbike del 2009. Un momento epico per gli appassionati di motociclismo, al quale sono legato in maniera indissolubile. Come per tanti imolesi, anche per me l’Autodromo è un luogo familiare".

La sua prima uscita pubblica da sindaco, a settembre 2020, furono i Mondiali di ciclismo...

"Un’emozione incredibile. Una risposta molto forte e concreta da parte di tutti, che portò all’organizzazione di un evento importante. E che fece da apripista al successivo ritorno del Gran premio di Formula 1 di lì a poche settimane".

Più appassionato di moto o di auto?

"Le auto mi danno sempre un’emozione in più. Anche se le moto vogliono dire soprattutto grande ingegno, per esempio quello del compianto Fausto Gresini, capace di unire una comunità intera. La cosa più importante credo però che resti il legame indissolubile tra questa città e i motori in generale. Tutto tenuto insieme da figure mitiche come quelle di Checco Costa, Enzo Ferrari e di quanti hanno contributo a costruire quello che abbiamo oggi. Sicuramente da Imola sono partite tante cose...".

Per esempio, secondo molti, la nuova Formula 1 dopo l’incidente a Senna nel 1994...

"Nel 2024 saranno passati trent’anni, ricorderemo Ayrton come merita. Sì, è vero, la sua tragedia ha fatto capire a tutti che era necessario un cambiamento nel Circus a livello di sicurezza".

Quella del 2023, invece, che stagione sarà per l’Autodromo che compie 70 anni?

"Una stagione all’insegna della polifunzionalità. Bisogna permettere al circuito di lavorare a 360 gradi, senza perdere il forte legame con auto e moto che rappresenta il Dna dell’impianto. Abbiamo davanti a noi anni sfidanti, nei quali bisogna giocare di squadra per poter guardare al futuro".

Dopo l’annullamento della Le Mans, il calendario è chiuso o sono possibili novità?

"Lavoriamo tutti i giorni per cercare di cogliere nuove opportunità. E le sorprese possono essere dietro ogni curva. Quello della Le Mans non è un addio, ma un arrivederci al 2024. Siamo in contatto con gli organizzatori per cercare di portare manifestazioni ancora più importanti per garantire ricadute economiche al territorio. Ciascuno deve fare però la propria parte: Imola non è un capoluogo, ma una città di 70mila abitanti che parla al mondo. E che grazie all’Autodromo vuole continuare a farlo ancora per tanti anni".