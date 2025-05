Il sindaco Panieri: "Cantieri, sanità e scuole. Un percorso decennale"

Una chiacchierata tra luoghi più amati della città e impegni per il futuro, con un occhio all’attualità (l’imminente riapertura di uno dei due bracci della Bretella chiusi tra le polemiche alcune settimane fa e da allora fonte di disagi per i cittadini) e l’altro alla corsa per provare a conservare quella fascia tricolore indossata per la prima volta a settembre 2020. Anche il sindaco Marco Panieri è stato tra i protagonisti dell’incontro organizzato ieri sera all’ex cinema centrale – Sala Bcc Città e Cultura per celebrare i 140 anni del Resto del Carlino. "Non ho un luogo del cuore di Imola in particolare – racconta il primo cittadino –. Tutto il centro storico per me lo è. Qui camminando si possono trovare tanti scorci inaspettati, di giorno e di sera, solo passeggiando e guardandosi attorno. Ci suono luoghi magici, come la Rocca, e luoghi di sofferenza, come per esempio l’Osservanza; ma non ho un posto specifico che preferisco più di altri".

Poi l’impegno, confermato, nella corsa che a primavera 2026 porterà all’elezione del nuovo sindaco di Imola al termine di una campagna per le amministrative che si annuncia particolarmente accesa. "Quando mi presentai nel 2020 dissi che lo sguardo era rivolto ai dieci anni – ricorda Panieri –. E per questo ribadisco che voglio provare a fare due mandati pieni, per dare alla città la possibilità di mettere in campo un progetto di ampio respiro. Questi quattro anni e mezzo sono stati molto sfidanti. Nonostante il caro energia e le alluvioni, sono tante le cose che abbiamo messo a terra. E mi piacerebbe chiudere quel cerchio". Nel frattempo ci sono però altri dodici mesi per portare avanti progetti e provare ad aggiustare le cose che non vanno. "Questo anno e mezzo serve per chiudere i cantieri aperti e completare le sfide che abbiamo davanti – spiega il sindaco –. L’Osservanza è il progetto più ambizioso che abbiamo aperto, ma poi ci sono anche i temi della casa, del lavoro e della sanità, con il discorso sull’autonomia dell’Ausl di Imola che ormai mi pare chiuso in maniera positiva. E poi ancora il rinnovamento dell’illuminazione pubblica, i lavori nelle scuole e i tanti cantieri del Pnrr. E questo grazie a tutta la squadra: dalla Giunta comunale agli altri Municipi del Circondario". A proposito di lavori in corso, c’è un cantiere in particolare che di questi tempi provoca disagi agli automobilisti, quello che ha portato alla chiusura dell’accesso iniziale della Bretella, in zona Pedagna.

"La prossima settimana si aprirà quel tratto per un pezzo – la promessa del primo cittadino –. Abbiamo lavorato sodo, in questo periodo, proprio per cercare di aprire uno dei due bracci. Gli investimenti fatti in questi anni sono stati tanti, ed è ovvio che alcuni generino disagi. Abbiamo completato la rotatoria, poi apriremo i due bracci e successivamente termineremo l’opera. Nel frattempo, di qui a fine anno, risagomeremo viale D’Agostino. E poi passeremo al ponte della Tosa e agli altri interventi". È evidente che, al di là delle opere pubbliche, i problemi in città non mancano. Di questi tempi, un tema sulla bocca di tanti è la (complicata) gestione del verde pubblico cittadino.

"Non abbiamo risposte a tutto – allarga le braccia Panieri –. In città ci sono quattro milioni di metri quadri di verde pubblico da curare e 50mila alberi da provare a tenere in piedi con risorse sempre più ristrette".

A fare gli onori di casa il presidente Bcc Giuseppe Gambi: "I 140 anni di vita per un giornale sono tanti, e ancora più importante è stato scavalcare i due secoli. Esserci ancora deriva dall’avere una professionalità, ma non solo: viene dalla passione e dall’aver conquistato la fiducia di tutti, che è quello che cerchiamo di fare anche noi come istituti bancari".