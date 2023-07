Il sindaco Panieri "Così il circuito riparte Avanti senza rimpianti verso un grande 2024"

di Enrico Agnessi

Piloti da premiare, pubbliche relazioni da curare e mille cose da tenere d’occhio. Le giornate di un sindaco, durante un weekend Mondiale come quello della Superbike, si portano dietro l’inevitabile carico di grane.

Ma a meno di fatti tragici, vedi annullamento del Gp di F1, sono essenzialmente una grande vetrina: per se stessi, ma soprattutto per il territorio che si rappresenta.

Sindaco Panieri, primo grande evento stagionale per l’Autodromo, per quanto in un periodo anomalo...

"Il gran caldo ha riacceso la passione per le due ruote, che abbiamo fortemente voluto qui per i 70 anni del circuito. Il fine settimana sta andando bene, siamo ottimisti. Una gara internazionale che rafforza l’indotto per il territorio grazie a un circuito sempre più collegato al centro storico grazie agli eventi del Food village e alla stazione ferroviaria. In tanti stanno raggiungendo la città in treno, poter arrivare in Autodromo così facilmente è uno dei nostri punti di forza".

Aria di rivincita per una stagione fin qui sottotono?

"No. Certi periodi non si scelgono, si vivono. Nessuno avrebbe voluto una tragedia come quella dell’alluvione, ma ora con la Superbike questo tracciato riparte. E lo fa anche grazie alla solidarietà dei piloti che hanno lanciato l’asta di beneficenza".

L’annullamento del Gp di F1 era imprevedibile. Ma per quanto riguarda il resto, dal torneo di tennis alla Le Mans passando per i concerti, c’è qualcosa che farebbe in maniera diversa, assieme a Con.Ami e Formula Imola?

"C’è un gioco di squadra, gli imprevisti capitano tutti i giorni. L’importante è rialzarsi. Dall’esperienza di quest’anno abbiamo rafforzato le nostre relazioni. Bisogna allargare i confini della città creando nuove collaborazioni partendo da Wec, F1 ed Eelms nel 2024".

Al termine di Gara-1 ha premiato i piloti sul podio. Soddisfatto della vittoria Ducati?

"Certo, è un’eccellenza italiana che incarna perfettamente lo spirito di questo territorio".

Bautista però non ha avuto parole dolci per il circuito di Imola in passato...

"Ma no, abbiamo scambiato qualche battuta e mi è sembrato molto contento...".

Venerdì sera il concerto dei Placebo nel paddock 2. Abbinamento moto-musica: un esperimento da ripetere?

"Sicuramente. Un mix che rappresenta bene anche quello raccontiamo con il progetto ‘The sound of Imola’ condiviso con l’assessora Penazzi. Poter camminare in pit-lane, con i portelloni dei box aperti e i meccanici che preparavano le moto per l’indomani, è stata una cosa molto emozionante per il pubblico. Così come è stato bello vedere i tecnici affacciarsi dai motorhome per assistere al concerto. È questa la nostra storia...".

C’è la Superbike nel futuro dell’Autodromo?

"Oggi non siamo in condizione di dirlo. Di sicuro, tenevamo molto all’edizione di quest’anno. Dobbiamo ringraziare Dorna, che ha voluto questo ritorno, così come la macchina che lavora all’evento. Stanno dando tutti il massimo".