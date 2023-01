Il sindaco Panieri: "Il sostegno al popolo ucraino è un dovere morale"

"Un antidoto all’indifferenza e alla violenza". Rappresenta questo, nelle parole del sindaco Marco Panieri, l’impegno delle istituzioni e dei tanti giovani che si stanno mobilitando questa settimana per il Giorno della Memoria, che verrà celebrato oggi anche a Imola per non dimenticare le vittime dell’Olocausto.

Ieri pomeriggio si è tenuto il consueto Consiglio comunale straordinario con le testimonianze degli studenti che hanno partecipato lo scorso anno al ‘Viaggio nei luoghi della Memoria’, a Mauthausen e Gusen.

"In Europa la violenza, gratuita e incivile, è purtroppo tornata ad essere presente con lo scoppio, nel cuore del nostro Continente, di un conflitto bellico nato da un’invasione ingiustificata e spietata da parte della Federazione Russa ad uno Stato libero, sovrano e democratico quale l’Ucraina – ha sottolineato il sindaco Panieri nel suo intervento –. Le sofferenze del popolo ucraino, le crudeltà commesse dall’esercito russo sulla popolazione civile, i bombardamenti su case, ospedali, scuole, asili nido non possono passare inosservati, la lucida intenzione di lasciare donne, anziani, bambini, uomini in balia del freddo e delle temperature invernali con la distruzione degli impianti, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture. La Storia, sono certo, farà luce in modo dettagliato su ciò che è accaduto, accertando ogni responsabilità".

Da qui l’appello all’Aula di piazza Matteotti, nella quale assieme agli studenti, ai componenti della Giunta e ai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione era presente la presidente dell’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) di Imola, Roberta Dall’Osso.

"Da parte nostra, il dovere morale, civile e umano di non girarci dall’altra parte e garantire ogni sostegno, militare e umanitario, al popolo ucraino – ha concluso il primo cittadino–. È necessario preservare e coltivare quella grande e storica costruzione di pace rappresentata dall’Unione Europea, nata dando centralità alla persona umana, sulla base dell’amicizia tra i popoli del Continente e mettendo in comune il loro futuro".

Oggi alle 9.30, in vicolo Giudei ci sarà la deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle persecuzioni razziali. Partecipa il sindaco Panieri. Saranno presenti autorità civili, militari e religiose della città e rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni d’arma e partigiane. A seguire, alle 10, al teatro dell’Osservanza (via Venturini, 18), a cura della scuola secondaria Andrea Costa dell’istituto comprensivo 6 si svolgerà la recita per le scuole, che verrà poi replicata alle 20.30, questa volta aperta alla cittadinanza, dal titolo ‘Storie di donne: da Marta... a Forugh... a Mahsa - Come un uccello in gabbia, loro non hanno mai smesso di cantare’.

Le iniziative proseguono alle 18, ancora in vicolo Giudei, dove l’Azione Cattolica - Diocesi di Imola ha programmato un momento di preghiera insieme al vicario generale don Andrea Querzé in centro storico. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. A seguire, il Movimento studenti di Azione Cattolica coinvolgerà i giovani in un incontro di riflessione sul significato del Giorno della Memoria.