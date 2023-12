Il sindaco saluta il Sao Paulo

Anche il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha fatto visita alla squadra di calcio Under 20 del Sao Paulo che ieri mattina si è allenata al campo sportivo di San Prospero. Il rettangolo verde della frazione imolese è ormai diventato il quartier generale della preparazione della formazione brasiliana che nei prossimi giorni affronterà in amichevole Rimini, Imolese e Parma (dopo aver già giocato, vincendo, con i pari età di Spal e Sassuolo).

"Una bella opportunità per la nostra città di venire a contatto con la cultura sportiva, e non solo, sudamericana – ha scritto sui suoi canali social il primo cittadino -. Non meno importante la conferma della qualità delle nostre strutture ricettive, dedicate all’ospitalità e allo sport, che fanno da cornice all’esperienza in Italia dei nostri nuovi amici brasiliani". Per il primo cittadino la presenza della formazione brasiliana è anche "un buon viatico nella valorizzazione dei rapporti tra Imola e San Paolo in previsione di quello che sarà un 2024 all’insegna delle celebrazioni in occasione del trentennale della morte di Ayrton Senna". Nei giorni scorsi lo staff tecnico della squadra aveva visitato il borgo di Dozza.