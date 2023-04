Il sindaco: "Un’ottima notizia per gli imolesi"

"La sostituzione di impianti antiquati per garantire la sicurezza stradale da parte di Area Blu è un’ottima notizia per tutti i cittadini imolesi". Ne è convinto il sindaco Marco Panieri, che saluta con soddisfazione il nuovo corso in materia di semafori, bollato nei mesi scorsi dall’opposizione come un tentativo di fare cassa con le multe ma destinato ora a partire entro metà aprile.

"Conviene a tutti avere un sistema di ultima generazione ed efficiente per individuare i veicoli che transitano con il rosso semaforico e hanno comportamenti gravi in strada – prosegue il primo cittadino, che già la scorsa estate aveva rispedito al mittente le contestazioni del centrodestra –. Le nuove apparecchiature rappresentano un salto di qualità nella tutela della sicurezza stradale e per prevenire situazioni con incidenti molto gravi. Anche Area Blu concorre, nella sua autonomia, a mantenere il patrimonio pubblico e la sua gestione sicura, dinamica ed efficace con il rinnovo delle strumentazioni".

Proprio la società controllata dal Comune aveva chiesto la scorsa estate (e poi ottenuto) il cambio di passo. Il motivo? "Nel corso degli anni le sanzioni elevate si sono drasticamente ridotte", avevano sottolineato all’epoca da Area Blu. E questo, secondo la Spa pubblica, per due ragioni. Da un lato c’è infatti il "fisiologico calo dovuto al maggior rispetto delle norme del Codice della strada (e alla conoscenza delle postazioni di controllo) da parte dei cittadini del territorio imolese". Dall’altro, sempre secondo la ricostruzione di Area Blu, "gli apparati stanno evidenziando problematiche tecniche sempre più frequenti". Del resto, i numeri parlano chiaro: si è passati dalle 3.228 sanzioni per infrazioni semaforiche del 2011 alle 1.905 del 2019, fino a toccare il punto più basso nel 2020, quando il lockdown ha spinto giù il totale delle multe a 1.519. Da qui, almeno secondo Area Blu, la necessità di "sostituire le apparecchiature con tecnologie di ultima generazione".