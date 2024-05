Il sit-in per il no ai rifiuti. In 200 al fianco di Mainieri

Duecento persone, con i cartelli in mano, dalla ex Martelli a Piazza Libertà. Il grido era solo uno: "No rifiuti a Dozza". Ieri mattina, intorno alle 10.30, è andato in scena il sit in dei resdidenti, organizzato dal Comitato dei Cittadini di Dozza e Toscanella contro la nascita di un impianto di trattamento e riciclo di materiale derivante dallo spazzamento stradale sulla via Emilia, all’ex Martelli. Tra i presenti anche il candidato sindaco ’sfidante’, Luca Mainieri: "Fin dalla mia candidatura mi sono fermamente opposto a questo impianto e ho ampiamente spiegato le motivazioni, un impianto inopportuno in questa posizione e che porterà a un aumento del traffico, dell’inquinamento, ripercussioni negative sul turismo e svalutazione degli immobili. Il procedimento è attualmente in Conferenza dei Servizi in Regione per l’iter di approvazione. A oggi l’amministrazione in carica nella persona del sindaco Luca Albertazzi non ha espresso ufficialmente alcuna contrarietà nell’iter di approvazione". Il primo cittadino Albertazzi ha però più volte ribadito nelle ultime settimane la contrarietà al progetto, annunciando che l’avrebbe comunicata ufficialmente nelle sede opportune (già espressa ’politicamente’ all’assessora regionale Priolo).

Tra i cartelli presenti c’era pure un manifesto con scritto "Anche il sindaco e ’Progetto Dozza’ dicono no" all’impianto di smaltimento rifiuti. Ma questa mossa non è piaciuta a Manieri che ha contestato l’iniziativa: "Fatto gravissimo. Non hanno aderito alla manifestazione ma si sono infiltrati solo per delle foto. Un vero e proprio blitz, un atto violento e irrispettoso".