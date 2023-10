Il soccorso dell’Arma. Anziana col conto bloccato, i carabinieri fanno la spesa

Anziana disabile resta senza soldi e senza cibo, i carabinieri le fanno la spesa. È successo giovedì mattina alle 10 quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Imola hanno ricevuto la telefonata di una donna di 83 anni residente a Castel Guelfo che chiedeva aiuto, perché le era stato bloccato il conto corrente bancario.

I Carabinieri della stazione locale sono così andati a casa della donna per verificare la situazione e quando sono arrivati, hanno trovato la donna sconvolta per la situazione: stava tremando dalla paura e faceva fatica a respirare, avendo scoperto che le era stato bloccato il conto corrente e si trovava senza soldi.

Ad accorgersi del fatto era stato un assistente sociale che qualche minuto prima dell’arrivo dei carabinieri, si era recato allo sportello bancomat per prelevare dei soldi per conto dell’anziana che, avendo problemi a deambulare, doveva acquistare dei plantari.

I carabinieri hanno telefonato al direttore della banca e scoperto che il conto corrente, contenente 600 euro, di cui 500 ricevuti dal pagamento della pensione, era stato bloccato a causa di un pignoramento dovuto al mancato pagamento delle tasse di quando la signora gestiva un’attività commerciale. Una situazione che andava chiarita perché per quanto riguarda la pensione le somme non possono essere interamente bloccate. Non c’era però tempo.

Preoccupati dallo stato d’animo della signora che non riusciva a respirare, i carabinieri, dopo averla aiutata ad attivare uno strumento per l’ossigenoterapia, hanno chiamato i sanitari del 118, informato le autorità comunali e sono andati a farle la spesa al supermercato del paese, acquistandole – di tasca loro – dei beni di prima necessità, essenziali per la sopravvivenza.

La donna, infatti, non aveva più disponibilità di denaro contante, il conto corrente bloccato e il frigorifero completamente vuoto.