Il ‘sogno’ del nuovo ponte. Via allo studio di fattibilità sperando in nuovi fondi

Era finito in fondo a un cassetto, sovrastato dalla necessità di completare la Bretella e realizzare un attraversamento più moderno alla Tosa. Sui titoli di coda del 2024, il Comune ha però rispolverato il progetto per il nuovo ponte sul Santerno, quello da costruire per mettere in collegamento le via Emilia e Lughese ed evitare che il traffico veicolare, anche di mezzi pesanti, proveniente da Castel Bolognese, debba attraversare via Resistenza per raggiungere l’Autostrada.

E così, dopo averlo inserito nella nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione approvata pochi giorni prima di Natale dal Consiglio comunale, il Municipio ha stanziato 100mila euro per riprendere in mano lo studio di fattibilità atteso da anni e destinato a dare forma all’opera pensata per migliorare l’attraversamento Est-Ovest della città.

I fondi per questo "documento per le alternative progettuali" arrivano da Autostrade nell’ambito delle opere di compensazione legate alla realizzazione della quarta corsia A14. L’obiettivo della stesura dello studio è, come indicato dal sindaco Marco Panieri nella sua intervista di inizio anno al Carlino, è farsi trovare pronti se, come accaduto con il Pnrr, in futuro ci saranno nuove forme di finanziamento a disposizione degli enti locali.

Il nodo principale resta infatti, neanche a dirlo, quello delle risorse. Fino a una decina di anni fa, il nuovo ponte sul Santerno si pensava di costruirlo proprio con buona parte dei 18 milioni messi sul tavolo del Comune da Autostrade per la quarta corsia. Ma la Giunta di allora dirottò i fondi sul completamento della Bretella, che entrerà quest’anno nella fase dedicata alla progettazione.

A luglio 2019, la giunta guidata al tempo dal M5s provò ad anticipare di un anno lo studio di fattibilità, i cui costo era quantificato già all’epoca in 100mila euro, in modo da "accelerare il percorso e l’eventuale finanziamento dell’opera"; anche facendo ricorso a contributi esterni. Sempre di quel periodo è l’approvazione bipartisan, in Regione, di un documento nel quale si chiedeva alla Giunta dell’ente di viale Aldo Moro di "avviare nel più breve tempo possibile un confronto con il Comune di Imola per verificare le possibili forme di contribuito finanziario per sostenere l’intervento del ponte sul Santerno, una volta che sarà completato lo studio di fattibilità previsto dall’accordo A14". E nel contempo, la Regione chiedeva a sua volta al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di "concludere l’iter approvativo della quarta corsia", propedeutico all’intesa di cui sopra.

Nel 2023, però, dopo che per un periodo la stessa Regione è sembrata volersi smarcare dal progetto, nell’elenco triennale dei lavori pubblici del Comune era sparito ogni riferimento (sotto forma appunto di studio di fattibilità) al nuovo ponte sul Santerno. Fino appunto alla novità dei giorni scorsi, figlia della convenzione firmata un anno fa da Autostrade e Municipio. Si riparte dunque dallo studio di fattibilità, che probabilmente Area Blu farà svolgere da una ditta specializzata. Ma il dibattito è aperto: è giusto realizzare l’opera? La sensazione è che la città ne abbia davvero bisogno, soprattutto per rendere il territorio più moderno e in grado di attrarre nuove imprese. Ne è consapevole anche l’opposizione, che con i due gruppi di centrodestra presenti in Consiglio comunale, Fratelli d’Italia e Lega, esorta la Giunta ad accelerare, dimostrandosi tuttavia piuttosto scettica sulle capacità dell’amministrazione comunale di mettere in campo lo sprint decisivo.