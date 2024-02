Il sogno di Luca: "Una carrozzina speciale per muovermi da solo". Lanciata raccolta fondi

Il sogno di Luca Gualandi è quello di avere una carrozzina elettrica da comandare con il mento, attraverso i movimenti della testa, per tornare a muoversi in autonomia. E la raccolta fondi, partita da poche ore sulla piattaforma ‘gofundme’ grazie all’aiuto dell’amico Matteo Baldissarri, per raggiungere 12mila euro e acquistare il moderno dispositivo, viaggia a gonfie vele: ieri sera aveva già superato gli ottomila euro.

"Un’ondata di generosità che mi ha letteralmente travolto lasciandomi senza parole – commenta Gualandi che ha 34 anni e abita a Casalfiumanese –. Non mi aspettavo tanto affetto. E non parlo solo in termini di donazione, ma anche di messaggi di sostegno che sono un toccasana per cuore e umore".

Già, perché il giovane è un vero concentrato di energia e, nonostante il devastante incidente capitato 17 anni fa durante una seduta di allenamento per il campionato europeo di Supermotard sulla pista da cross del suo paese, non ha mai perso la voglia di vivere e sorridere. Una diagnosi senza appelli: tetraplegia. Con gestione totalmente dipendente dalle persone care che ha intorno. Una su tutte, mamma Angela che si occupa del figlio 24 ore su 24: "Sono sempre stato un tipo intraprendente e appassionato, soprattutto di moto – continua –. Un amore vero, in fondo, è per sempre. Da quando ho avuto l’incidente la mia vita è cambiata. Tra le tante cose che non ho più potuto fare c’è anche quella di andare in giro da solo. Ritagliarmi un piccolo momento di relax per godere di un po’ di sole o per schiarire le idee".

Un gesto tanto semplice quanto essenziale nella quotidianità di ciascuno di noi. "Il problema è il costo del dispositivo – sottolinea Gualandi –. Io e la mia mamma non possiamo assolutamente permettercela. Per quanto mi riguarda lavoro part time come disegnatore meccanico e lei è disoccupata perché si occupa di me tutto il giorno. Le spese sono molte e non ho i 12mila euro necessari per quella carrozzina. Ho deciso di chiedere aiuto". E ancora: "Durante l’ultimo anno ho trovato persone competenti che mi hanno fatto scoprire la carrozzina elettrica – aggiunge –. Si può comandare con il mento attraverso i movimenti della testa, l’unica parte del mio corpo di cui ho il pieno controllo. Le poche prove che ho fatto mi hanno restituito una capacità che ho perso a 17 anni: muovermi in modo autonomo e andare dove voglio senza che nessuno debba spingermi e accompagnarmi. Un sogno".

A livello di sanità pubblica, è giusto ricordare, l’esistenza di un nomenclatore nazionale degli ausili e presidi erogabili. In parole povere, sulla base di un’attenta analisi clinica (nel caso di Gualandi di natura fisiatrica, ndr) si definisce l’ausilio più appropriato per garantire alla persona invalida la giusta dignità e un tenore di vita qualitativamente buono. Nel caso, poi, di libera scelta di dotarsi di un ausilio più performante, l’Ausl riconoscerà comunque il valore economico del dispositivo di base individuato. Il plus, però, sarà a carico del paziente.

"Ormai faccio fatica ad usare la carrozzina con il joystick mentre quella elettrica, dopo le opportune regolazioni, la guido proprio bene – conclude Gualandi –. E va pure forte". Già, quasi come una moto.

Mattia Grandi