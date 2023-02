Il sostegno della Banca di Imola "Il Carlino baluardo di libertà"

di Mattia Grandi

Cresce l’attesa per l’avvio del progetto ‘Cronisti in classe’, promosso dal nostro quotidiano che ogni anno avvicina gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie (classi III, IV e V) al mondo dell’informazione. Un viaggio alla scoperta della carta stampata e digitale attraverso la realizzazione di una pagina di giornale. E in area imolese il ‘Campionato di giornalismo’ fa rima anche con Banca di Imola, istituto di credito appartenente al gruppo bancario La Cassa di Ravenna che da molti anni sostiene l’iniziativa.

Giovanni Tamburini, presidente del cda di Banca di Imola, il piacere di rinnovare una collaborazione che strizza l’occhio ai più giovani.

"Un binomio che va avanti da tempo in modo positivo. Non si tratta più di una scoperta, ma di una piacevole conoscenza. Siamo molto soddisfatti della partnership e della qualità di un’iniziativa genuina e stimolante". Le nuove generazioni protagoniste, con numeri crescenti, di un progetto incentrato sulla comunicazione.

"Un pianeta, quello dell’informazione, cambiato radicalmente nel corso degli ultimi anni. Oggi i nostri giovani si confrontano con strumenti potenti che operano in tempo reale come i social network ma sono sommersi da notizie frammentarie".

Già, e qui entrano in gioco i giornali.

"Supporti insostituibili in termini di approfondimento e baluardi di quella pluralità informativa così importante per supportare i ragionamenti ed i pensieri di qualsiasi individuo".

E’ tutta una questione di giusti stimoli.

"I nostri ragazzi sono curiosi, attenti, aggiornati e molto predisposti alla conoscenza. Vivono un’epoca smart trainata dalle moderne tecnologie a portata di mano. E’ solo questione di dare loro qualche coordinata in più per favorire il piacere dell’approfondimento e non fermarsi a quanto appreso in superficie".

Così ‘Cronisti in classe’ li mette alla prova, direttamente, sul campo.

"E’ sempre la soluzione più adatta. La migliore esperienza è quella maturata attraverso la pratica diretta. Un format ideale perché mette alla prova abilità, creatività, comprensione, analisi e spirito critico. Sono fiducioso per il futuro perché vedo i nostri giovani come portatori sani di cultura. Una su tutte, quella della sostenibilità".

Valori importanti anche per Banca di Imola.

"Certamente. In un mondo che prova a riabbracciare un’idea di normalità relativa dopo il passaggio della pandemia. Il territorio imolese e circondariale si è dimostrato resiliente e noi con lui. Due binari paralleli che si intersecano grazie a quella voglia di attivismo più forte delle tante criticità del periodo storico".