Il sostegno immediato . Ristori agli alluvionati, ok alle istanze di saldo : "Ma ora gli altri aiuti"

Al via il pagamento del saldo relativo al Contributo di immediato sostegno per gli alluvionati. A fronte della proroga della Regione che ha allungato di due mesi, portandola al 31 dicembre, in Comune sono arrivate per ora dieci richieste da parte di altrettante famiglie. Di queste, quattro sono già state inserite dai tecnici municipali nel portale nazionale. E i beneficiari hanno confermato di aver ricevuto il bonifico (massimo 2mila euro più ulteriori 750 se richiesta la perizia) finanziato attraverso le risorse del Fondo per le emergenze nazionali del Dipartimento della protezione civile. Altre sei istanze risultano invece in istruttoria e in attesa di ulteriori documenti di spesa.

Insomma, mentre anche gli altri Comuni del circondario sono al lavoro per far partire le domande in modo da consentire agli alluvionati di ottenere la seconda tranche di aiuti, l’ente di piazza Matteotti si è mosso. Nel complesso, per quanto riguarda il Cis - Contributo di immediato sostegno, nelle scorse settimane al protocollo generale del Municipio imolese erano arrivate 141 richieste per l’acconto di 3mila euro, di cui 99 accolte e inserite entro metà settembre nel portale.

Quarantadue, invece, quelle respinte. Il motivo del ‘no’? Allagamenti avvenuti solo alle pertinenze e non all’abitazione principale e continuativa; allagamenti a case non abitate; disagi non causati direttamente dagli eventi alluvionali e movimenti franosi che non hanno coinvolto le abitazioni principali, ma i terreni limitrofi.

A fine settembre, il Comune aveva sbloccato anche il pagamento del Cas – Contributo di autonoma sistemazione. In quel caso, le famiglie beneficiarie erano state 69 per un importo complessivo di 36mila euro.

"Ringrazio i tecnici e tutti quanti hanno lavorato e fornito supporto alla popolazione attraverso gli incontri che organizzammo nelle frazioni – commenta il sindaco Marco Panieri – in modo da consentire ai cittadini di avere un primo sostegno. Allo stesso tempo, non posso non rilevare la scarsa celerità, da parte del governo, nel far arrivare le risorse più importanti per famiglie e imprese".

In questi giorni, il primo cittadino ha inviato una lettera di ringraziamento e un biglietto gratuito per l’ingresso alla mostra ‘Bertozzi & Casoni - Tranche de vie’, in programma tra Palazzo Tozzoni, Museo San Domenico e Rocca Sforzesca dal 28 ottobre al 18 febbraio, per ringraziare ognuno degli oltre duemila volontari che a maggio si sono resi disponibili a portare il proprio aiuto nell’emergenza alluvione.

"Imola è stata capace di avviare una ‘macchina della solidarietà’ davvero notevole, che è stata di supporto anche in altri comuni colpiti – prosegue il sindaco Panieri –. Abbiamo allestito un hub di assistenza per stoccare attrezzature e accogliere persone sfollate provenienti dagli altri comuni, oltre a ospitare gli operatori della protezione civile arrivati da ogni parte d’Italia e d’Europa. In questi mesi, sono stati donati complessivamente oltre 800mila sul conto corrente del Comune destinato all’emergenza alluvione per supportare la popolazione. Nei prossimi giorni pubblicheremo online come verranno destinate e utilizzate tali risorse. Non possiamo che essere commossi, perché tutto questo non era scontato".