"Il sucesso di Retail Solutions merito soprattutto dei lavoratori" Cgil e Cisl zittiscono la Uil

"Suona veramente strano che la Uilm si voglia attribuire in solitaria meriti comuni, soprattutto dopo che alla elezione degli Rsu aziendali non ha ricevuto dimostrazioni di riconoscimento e rappresentanza da parte dei lavoratori, in prima persona protagonisti di tutta la vicenda".

Fim Cisl e Fiom Cgil replicano così ai vertici locali della sigla metalmeccanici della Uil che nei giorni scorsi, commentando i buoni risultati ottenuti da Imola Retail Solutions nel 2022, avevano rivendicato di aver creduto per primi al progetto nato dalla cessione del ramo d’azienda Shopfitting della Cefla, quello che progetta e produce arredamenti per la grande distribuzione.

"Le organizzazioni sindacali hanno sempre rispettato il mandato dei lavoratori – sottolineano oggi Fim Cisl e Fiom Cgil –. sempre presenti al tavolo di trattativa, alle iniziative a sostegno e ai cancelli dal primo all’ultimo giorno della vertenza, che si è conclusa con la firma unitaria dell’accordo".

In questo senso, le due sigle sindacali rimarcano come il loro intento sia "sempre stato" quello di "ottenere garanzie occupazionali per un periodo più lungo possibile per lavoratori che, senza preavviso e senza rispetto della loro dignità, si sono visti cambiare l’assetto proprietario".

A conclusione di quella vicenda, "il testo di accordo scaturì dall’intesa raggiunta al tavolo di trattativa e, dopo assemblea unitaria, ottenne il mandato dalle lavoratrici e dai lavoratori, rappresentando una sintesi unitaria ben definita", ricostruiscono oggi Fim Cisl e Fiom Cgil. E concludono: "Abbiamo sempre ribadito che la dignità e il rispetto dei lavoratori non sono a disposizione di nessuno e non si comprano, Una vicenda che è ancora molto viva nelle sensibilità delle lavoratrici e dei lavoratori che ne sono stati loro malgrado protagonisti. Gli stessi lavoratrici e lavoratori che hanno contribuito, collaborando in maniera importante, ai risultati ottenuti sia nel 2021 che nel 2022 e che contribuiscono quotidianamente alla riuscita di questo progetto aziendale al fine di un consolidamento futuro".