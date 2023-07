Il Summer camp raddoppia Sport e autonomia al centro

Il Summer Camp Bfc Senza Barriere che l’associazione EDU In-

Forma(Zione) tiene per il terzo anno al Villaggio della Salute Più raddoppia: parte oggi e ava avanti fino al 9 luglio un nuovo turno. EDU In-Forma(Zione) Bologna Scuola Calcio Aiac Renzo Cerè – progetto BFC senza barriere – Sport per tutti calciando la dis-abilità (questo il nome completo) è l’associazione nata a Castel San Pietro Terme nel 2016 che promuove l’attività sportiva per ragazzi e ragazze diversamente abili con scuole calcio aperte anche a Bologna e Imola. Il Summer Camp è una vacanza di sport e di vita all’aperto resa possibile grazie al sostegno del Comune, alla collaborazione del Gruppo Monti Salute Più, che accoglie ragazzi e allenatori, alloggiandoli in esclusiva e a prezzi scontati, del Bologna BFC 1909 che ha adottato il progetto nel 2018 e dell’azienda Alce Nero che offre le merende ai ragazzi.

"I miei complimenti e ringraziamenti allo staff di Edu In-Forma(zione)-Bfc senza barriere, e al Villaggio della Salute Più che ha accolto anche quest’anno il Summer Camp – ha sottolineato il sindaco Fausto Tinti -. Un’esperienza molto importante e apprezzata da famiglie e ragazzi. In pochi anni questa associazione ha fatto un percorso straordinario: sono partiti dal campo di calcio a 5 di Castel San Pietro e sono arrivati fino al Romeo Galli e al Bologna. Un impegno che il Comune sostiene convintamente sin dalla sua nascita. Un plauso e un grazie agli sponsor e sostenitori di questa realtà, che mi auguro siano sempre di più. Grazie a Gianni e grazie a tutti i ragazzi che ci danno

una grande lezione, che è quella di mettersi in gioco".

"E’ il terzo anno che facciamo il Summer Camp al Villaggio della Salute Più - afferma il presidente Gianni Grassi – e nei primi due anni abbiamo organizzato un solo turno da 5 giorni. Quest’anno è aumentata la richiesta, abbiamo un sacco di ragazzi nuovi".

Il secondo turno inizierà oggi con 17 ragazzi e sempre uno staff di 6 allenatori. La giornata tipo al Summer Camp inizia alle 8 con la colazione, dalle 9 alle 10 si fa allenamento, alle 10,30

si va alle piscine fino alle 12,30, alle 13 si pranza, poi riposo fino alle 16. Dopo la merenda si torna alle piscine fino alle 19. La giornata si chiude con la cena alle 20 e un po’ di attività ludica alla sera, fino alle 23.

Concluso il Summer Camp, i ragazzi di Edu In-Forma(zione) saranno protagonisti del 3° Erasmus Italia-Malta, che si terrà a Castel San Pietro Terme dal 2 all’8 agosto all’Anusca Palace Hotel.

"Un’altra bellissima esperienza – aggiunge Gianni Grassi – che vivremo insieme agli amici di “Frame Football Malta”, nell’ambito del programma Erasmus “Empowered”, finanziato dalla Comunità Europea,

per il quale stiamo elaborando il programma delle attività, che coinvolgerà Bologna, Imola e Castello, doveabbiamo le tre sedi della scuola calcio".