"Il suo linguaggio sempre efficace"

E’ stato un Papa veramente splendido che, con un percorso forgiato nell’umiltà e nella generosità, ha dato importanza alla divina Misericordia – spiega con emozione e trasporto il giovane Davide Ciccarella –. Il suo linguaggio sempre semplice e diretto, finalmente comprensibile a tutti, ha pizzicato le corde dell’anima di milioni di persone nel mondo che ora piangono la sua scomparsa.

E ancora: "Non potrò mai dimenticare le sue prime parole da Pontefice pronunciate alla folla radunata in Piazza San Pietro – aggiunge –. Con quel ‘buonasera’ annullò in un solo colpo tutte le distanze. Il Signore ci ha concesso la grazia di averlo avuto ancora tra noi, purtroppo per l’ultima volta, nella Pasqua".