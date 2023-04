‘Il suono dei calanchi’ e la questua Tutti a spasso con i Maggiaioli

Riparte con l’edizione 2023 il festival ‘In mezzo scorre il fiume’, percorsi fra musica e natura, con la novità dell’ingresso nel cartellone regionale di Entroterre Festival. Primo appuntamento in programma domenica in Valsellustra, nel territorio di Casalfiumanese, con ‘Il Suono Dei Calanchi’. Ritrovo alle 8.30 nel parcheggio di fronte al civico 16 di via Valsellustra per salire sulla cresta panoramica affacciata sulla valle del Senio. Spettacolo in compagnia del fisarmonicista abruzzese Vincenzo De Ritis che si esibirà in un repertorio capace di spaziare dalla tradizione di vari paesi ai compositori più celebri come Astor Piazzolla e Richard Galliano. A seguire, pranzo presso il ristorante enoteca Valsellustra con piatti tipici. I posti a tavola sono limitati ed è consigliata la prenotazione (0542 684073 - [email protected]). In caso di maltempo il concerto si terrà direttamente presso il ristorante alle 11.

Si proseguirà poi il 1° maggio con il Cantamaggio di Valsanterno. Si tratta della tradizionale questua itinerante del periodo che da tempo immemore ha allietato i borghi e le aie della vallata portando alla gente fiori, canti, suoni e balli. Un inno alla gioia del fiorire primaverile in compagnia dei Maggiaioli di Valsanterno, un gruppo di cantori e danzatori creato e guidato da Giancarlo Battilani. Un patrimonio inestimabile di melodie, testi e danze tramandato dagli anziani informatori che ne avevano memoria assieme al compianto musicista e paroliere Mauro Grassi. Ai Maggiaioli si uniranno le voci del MusicLab di Mordano, guidati da Letizia Magnani, e gli strumentisti Enrico Pelliconi alla fisarmonica e Antonio Stragapede a chitarra e mandolino.

Quattro le tappe della questua che percorrerà la via Montanara: partenza alle 9 da Casalfiumanese alto, presso la piazzetta della Solidarietà, in direzione della Casa del Fiume di Borgo Tossignano di via Rineggio dove alle 11 si darà il via ai canti con possibilità di sosta per mangiare. Alle 14.30 l’appuntamento toccherà Fontanelice, all’altezza dell’azienda agricola Dalla Vecchia, con tanto di speciale street food a chilometri zero curato dalla stessa realtà contadina. Alle 16, infine, arrivo in piazza della Repubblica a Castel del Rio per ballare e cantare insieme ai presenti. Per chi lo desidera, inoltre, sarà possibile seguire l’allegra e colorata carovana in bicicletta percorrendo il tragitto della Ciclovia del Santerno.

Mattia Grandi