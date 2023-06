Il suono della solidarietà Cena benefica e musica dopo l’incubo alluvione

Non solo concertoni. Anche Castel del Rio si affiderà al potere rasserenante delle sette note per scacciare l’incubo alluvione. Appuntamento sabato con ‘RipartiAmo Cdr in Musica’: artisti in concerto in piazza della Repubblica e cena benefica ad offerta libera per raccoglie fondi per l’emergenza.

Un evento organizzato dalla stessa comunità del paese dell’alta vallata del Santerno con il contributo di tante associazioni locali, della Pro Loco Alidosiana e del municipio guidato dal sindaco Alberto Baldazzi. Dalle 19 alle 22, sotto la tensostruttura nell’area feste alle spalle di Palazzo Alidosi, protagonisti la solidarietà e la buona gastronomia.

Già, perché lo speciale menù completo, che dalle pennette rigate con ragù di carne o di verdure arriverà al vitello tonnato con fagioli all’uccelletto e ficattola, non avrà prezzo. O meglio, si allineerà alla generosità dei commensali attraverso l’offerta libera da elargire alla cassa dello stand oppure tramite bonifico al conto dedicato all’emergenza della Pro Loco e Satispay.

Così, con la pancia piena e il cuore gonfio di orgoglio per un aiuto concreto alla ripartenza del gioiello collinare, si potrà godere ancora meglio dello splendido spettacolo musicale allestito nel cuore dell’abitato.

Sul palco, dalle 21 fino alle 24, si alterneranno quattro realtà tra artisti e band: Andrea Grossi, Bandiga, Emil Spada e Dead Chicken. Dalle sonorità cantautoriali di Grossi, al cocktail di energia di musica italiana dei Bandiga e di Emil Spada. Quest’ultimo già finalista a Sanremo Rock e reduce dal successo del videoclip del brano ‘Noi Siamo i Demoni’ a fumetti in collaborazione con la Bugs Comics di Gianmarco Fumasoli.

Filone rock che proseguirà con i Dead Chicken, sodalizio con una genesi strettamente legata alla valle. Poche chiacchiere e tanta voglia di fare per gli abitanti di Castel del Rio, già impegnati nelle scorse settimane in diverse azioni di ripristino e miglioria post alluvione delle aree in prossimità del centro storico, che mai come ora aspettano la risposta in massa di turisti e visitatori.

Mattia Grandi