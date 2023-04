Il Suzuki Bike Day concede il tris Le due ruote protagoniste in luglio

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del Suzuki Bike Day (https:auto.suzuki.itsuzukibikeday2023), la grande festa di Suzuki dedicata alla mobilità emozionale, fluida e sostenibile con protagonista la bicicletta che si terrà l’8 luglio. Dopo il successo del 2022, con oltre 1.800 partecipanti, viene confermata come sede del Village, punto di partenza e centro nevralgico del Suzuki Bike Day l’Autodromo. Imola è legata a doppio filo anche al ciclismo, perché ha ospitato l’indimenticabile Mondiale del 1968, vinto da Vittorio Adorni, e, in epoca più recente, il campionato del mondo Uci 2020 delle specialità Strada e Crono. Chi prenderà parte al Suzuki Bike Day 2023 avrà la possibilità di cimentarsi in assoluta sicurezza su un percorso unico e di vivere un’esperienza straordinaria. Il tracciato comprenderà l’anello di 28,5 km del percorso su cui si è svolto il Campionato del mondo di ciclismo su strada del 2020, con l’aggiunta di un ulteriore tratto di una ventina di km, per un totale di circa 53 km.

I partecipanti potranno pedalare sull‘asfalto del circuito imolese, un privilegio riservato di norma ai piloti e ai ciclisti professionisti, e sul percorso impiegato in occasione della prova iridata del 2020, con le salite di Gallisterna e del Mazzolano.

Il tutto prima di affrontare un’ulteriore nuova e spettacolare sezione, entrando in uno dei borghi più belli d’Italia: Brisighella, con la salita del Monticino, percorrendo in anteprima alcuni passaggi della 2ª tappa del Tour De France 2024. Tre i punti di ristoro per rifocillarsi durante il giro: uno in Autodromo, uno a Brisighella e uno a Riolo Terme. Gli iscritti potranno partecipare con qualsiasi tipologia di bicicletta e pedalare al ritmo preferito, in compagnia di tante importanti figure dello sport italiano.

Tra gli invitati che hanno già confermato la presenza Davide Cassani, ex ct della Nazionale di ciclismo e presidente di Apt Emilia Romagna, Alessandro Petacchi, primo ciclista in grado di vincere in un solo anno almeno due tappe in ciascuno dei tre grandi Giri, Sonny Colbrelli trionfatore nel 2021 della Parigi-Roubaix, Silvia Zanardi, vincitrice del titolo europeo Elite 2022 di americana e del titolo europeo Under-23 2021 in linea. E ancora Filippo Baroncini, campione mondiale su strada U23 nel 2021, Giada Borgato ex ciclista professionista, campionessa italiana nel 2012 e attualmente voce del ciclismo rosa, Moreno Argentin, ex campione del mondo nel 1986, Elisa Giordano, capitano della nazionale maggiore femminile di rugby, Silvia Fent capitano della nazionale femminile di rugby U20, Francesca Lollobrigida, Davide Ghiotto, Pietro Sighel plurimedagliati e campioni olimpici della FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Franco Pesavento e Sandra Mairhofer, campioni mondiali di Winter triathlon, e Alberto Barile (Torino calcio).