Il teatro delle storie. Grandi registi nel borgo. Esordio con Sarti e la Freccia del tempo

Partirà il 12 gennaio al teatro comunale di Dozza di via XX Settembre la rassegna ‘Il teatro delle storie’.

Quattro serate con proiezioni di film, inserite nella programmazione invernale della location gestita da ‘La Bottega del Buonumore’ del direttore artistico Davide Dalfiume, precedute dall’incontro coi registi.

Un cartellone composto da due film incentrati sul rapporto tra l’essere umano e il tempo, con il filone green di tutela ambientale a fare da cornice, e altrettante pellicole legate alla storia della provincia di Bologna. Il via il 12, alle 20,30, con il regista Carlo Sarti e la sua commedia scientifica ‘La freccia del tempo’ da analizzare insieme alla psicologa Alessia Vignali.

Si proseguirà il 26 con Anna Di Francisca e la visione del film ‘Evelyne tra le nuvole’ per poi replicare il 16 febbraio con Ambrogio Lo Giudice e il suo ‘I ragazzi della Zecchino d’Oro’.

Una trama ambientata negli anni Sessanta con la genesi del celebre concorso canoro felsineo per bambini ed il suo impatto sulle generazioni degli immigrati del sud Italia che venivano a lavorare al nord.

Epilogo il 22 marzo con la regista Enza Negroni e il mitico ‘Jack Frusciante è uscito dal gruppo’ (che lanciò l’attore Stefano Accorsi nel gotha del cinema italiano, ndr) per focalizzare uno spaccato giovanile bolognese degli anni Novanta.

Ma non è tutto. Già, perché la stagione del teatro ragazzi si articolerà in tre appuntamenti domenicali mensili, alle 16.30, con alcuni evergreen del genere.

Il 28 gennaio, per i più piccoli, riflettori puntati sui burattini con ‘Fagiolino al castello stregato’ insieme a Pierluigi Foschi ed alla Garisenda Burattinai; poi, il 18 febbraio, spazio alla magia comica con ‘Il Mago dei bambini’ in compagnia del Mago Megi.

Gran finale il 10 marzo con ‘Il giorno in cui rubarono le favole’ che porterà sul palco la coppia formata da Davide Dalfiume e Daniele Ruggiano.

Tutte le iniziative prevedono un biglietto d’ingresso a pagamento con possibilità di prenotazione (whatsapp 380.7550687 oppure, dalle ore 17 alle 19, al numero 0542.43273).

"In accordo con l’amministrazione comunale abbiamo voluto organizzare qualcosa di approfondito e un po’ diverso rispetto al passato – spiega Dalfiume, direttore artistico del teatro del borgo dei muri dipinti –. Avremo ospiti quattro registi, che con le loro riprese hanno conquistato la ribalta nazionale, a disposizione del pubblico per rispondere a quesiti e curiosità". E ancora: "Non è stato facile intercettare professionisti di questo calibro perché sono spesso impegnati sul set – continua –. Gli spettacoli per i bimbi? Una grossa responsabilità perché il teatro miscela emozioni, pensieri, sentimenti e confronto che poi accompagnano l’individuo lungo l’intera esistenza".