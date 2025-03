Il teatro dialettale al Centro civico

Torna oggi la rassegna di teatro dialettale ’I Amigh ed Granarol a Osteria Grande!’. L’ultimo appuntamento ci si sposta al Centro Civico di Osteria Grande, in via Broccoli 41, dove alle ore 21 andrà in scena ’L’amizèzzia’, siparietti con intermezzi musicali di Lorenzo Guernelli e Lorenzo Paganelli, con la regia di Stefano Fortini.

Gli interpreti sono: Angela Minghetti, Lucia Ventura, Lorenzo Paganelli, Stefano Fortini, Cesare Cioni. Assistenti di scena: Cesare Cioni e Sandra Mezzofanti. La rassegna, a ingresso libero, è organizzata con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Castel San Pietro Terme e il sostegno di Bocciofila Polisportiva di Osteria Grande.